Estos 13 pueblos se quedarían sin luz hoy por trabajos de LUMA
Las interrupciones se extenderán por varias horas.
LUMA Energy anunció que hoy, lunes, martes, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que provocarán interrupciones programadas en 13 pueblos de la Isla.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Barranquitas
San Juan
Orocovis
Río Grande
Canóvanas
Utuado
Corozal
Guayanilla
Bayamón
Dorado
Aibonito
Guayama
Mayagüez