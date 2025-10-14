LUMA Energy anunció que hoy, lunes, martes, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que provocarán interrupciones programadas en 13 pueblos de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Barranquitas

San Juan

Orocovis

Río Grande

Canóvanas

Utuado

Corozal

Guayanilla

Bayamón

Dorado

Aibonito

Guayama

Mayagüez