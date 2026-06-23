LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer y modernizar la red eléctrica.

La empresa indicó que las interrupciones programadas son necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, aunque reconoció que podrían causar inconvenientes temporales a los clientes.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Arecibo: área de la subestación Súper Acueducto.
  • Cayey: barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.
  • San Germán: barrio Hoconuco, área de la Escuela Elemental Herminia Ramírez y el Colmado El Laurel, en la carretera 347.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Arecibo: carretera 2, intersección con el ramal 662, kilómetro 6, barrio Santana.
  • Barranquitas: carretera 152, kilómetro 1.7, intersección con el barrio Quebrada Grande, sector Tres Caminos.
  • Las Piedras: urbanización Valle Piedra.
  • Canóvanas: urbanización Río Grande Hills y parcelas San Isidro.
  • Río Grande: urbanización Río Grande Hills.
  • Humacao: barrio Candelero Abajo y sector Parcelas Martínez.
  • Cabo Rojo: barrio Llanos Tuna, sector La Pepilla, sector Las Quebradas y urbanización Villa Chica.
  • Lares: sectores de los barrios Lares y Palmarejo.
  • Mayagüez: áreas de Pilar Defilló, barrio Christy, calle Eduardo Riera, Ejército de Salvación y barrio Sábalos.
  • San Sebastián: barrio Piedras Blancas, sector Reparto Urbinas.
  • Juana Díaz: barrio Aguilita y sector Tiburones.
  • Bayamón: barrio Guaraguao, sector La Morenita, carretera 174.
  • Guánica: calle 1 de la barriada Esperanza.
  • Guayanilla: comunidad Verdún.

Trabajos requeridos por cliente

  • San Juan: avenida Muñoz Rivera, calle Betances y avenida Juan Ponce de León, en Hato Rey.

Remoción de vegetación peligrosa

  • Aguada: carretera 411, barrio Jagüey y barrio Atalaya.
  • Isabela: barrio Arenales Bajos, sector Antena, sector La 15 y sector La Planta.
  • Bayamón: calle 5 de la urbanización Sierra Linda, barrio Pájaros.
  • Caguas: urbanizaciones Caguax y Santa Elvira.
  • Patillas: sectores Real, Mula, Quebrada Arriba y Jagual.
  • Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.

Instalación de aparatos automatizados

  • Aibonito: barrios Robles y La Plata, urbanización Villa Mercedes, Valle de Plata y los sectores La Base, Joya Oscura, La Gallera, Nagüita, La Calle, Los Muros y Almodadero.

LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios actualizados de las mejoras planificadas a través de su portal web para conocer posibles interrupciones y cambios en los trabajos programados.

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