Estos 23 municipios tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Se reperarán líneas eléctricas, aumento de resiliencia de postes, entre otras labores.
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LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer y modernizar la red eléctrica.
La empresa indicó que las interrupciones programadas son necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, aunque reconoció que podrían causar inconvenientes temporales a los clientes.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Arecibo: área de la subestación Súper Acueducto.
- Cayey: barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.
- San Germán: barrio Hoconuco, área de la Escuela Elemental Herminia Ramírez y el Colmado El Laurel, en la carretera 347.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Arecibo: carretera 2, intersección con el ramal 662, kilómetro 6, barrio Santana.
- Barranquitas: carretera 152, kilómetro 1.7, intersección con el barrio Quebrada Grande, sector Tres Caminos.
- Las Piedras: urbanización Valle Piedra.
- Canóvanas: urbanización Río Grande Hills y parcelas San Isidro.
- Río Grande: urbanización Río Grande Hills.
- Humacao: barrio Candelero Abajo y sector Parcelas Martínez.
- Cabo Rojo: barrio Llanos Tuna, sector La Pepilla, sector Las Quebradas y urbanización Villa Chica.
- Lares: sectores de los barrios Lares y Palmarejo.
- Mayagüez: áreas de Pilar Defilló, barrio Christy, calle Eduardo Riera, Ejército de Salvación y barrio Sábalos.
- San Sebastián: barrio Piedras Blancas, sector Reparto Urbinas.
- Juana Díaz: barrio Aguilita y sector Tiburones.
- Bayamón: barrio Guaraguao, sector La Morenita, carretera 174.
- Guánica: calle 1 de la barriada Esperanza.
- Guayanilla: comunidad Verdún.
Trabajos requeridos por cliente
- San Juan: avenida Muñoz Rivera, calle Betances y avenida Juan Ponce de León, en Hato Rey.
Remoción de vegetación peligrosa
- Aguada: carretera 411, barrio Jagüey y barrio Atalaya.
- Isabela: barrio Arenales Bajos, sector Antena, sector La 15 y sector La Planta.
- Bayamón: calle 5 de la urbanización Sierra Linda, barrio Pájaros.
- Caguas: urbanizaciones Caguax y Santa Elvira.
- Patillas: sectores Real, Mula, Quebrada Arriba y Jagual.
- Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.
Instalación de aparatos automatizados
- Aibonito: barrios Robles y La Plata, urbanización Villa Mercedes, Valle de Plata y los sectores La Base, Joya Oscura, La Gallera, Nagüita, La Calle, Los Muros y Almodadero.
LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios actualizados de las mejoras planificadas a través de su portal web para conocer posibles interrupciones y cambios en los trabajos programados.