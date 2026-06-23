LUMA Energy informó que este martes realizará trabajos programados en distintas zonas de Puerto Rico como parte de sus esfuerzos para fortalecer y modernizar la red eléctrica.

La empresa indicó que las interrupciones programadas son necesarias para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico, aunque reconoció que podrían causar inconvenientes temporales a los clientes.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arecibo: área de la subestación Súper Acueducto.

área de la subestación Súper Acueducto. Cayey: barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido.

barrios Jajome Arriba, Jajome Abajo, Quebrada Arriba, Culebras Alto, Culebras Bajo y Sumido. San Germán: barrio Hoconuco, área de la Escuela Elemental Herminia Ramírez y el Colmado El Laurel, en la carretera 347.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo: carretera 2, intersección con el ramal 662, kilómetro 6, barrio Santana.

carretera 2, intersección con el ramal 662, kilómetro 6, barrio Santana. Barranquitas: carretera 152, kilómetro 1.7, intersección con el barrio Quebrada Grande, sector Tres Caminos.

carretera 152, kilómetro 1.7, intersección con el barrio Quebrada Grande, sector Tres Caminos. Las Piedras: urbanización Valle Piedra.

urbanización Valle Piedra. Canóvanas: urbanización Río Grande Hills y parcelas San Isidro.

urbanización Río Grande Hills y parcelas San Isidro. Río Grande: urbanización Río Grande Hills.

urbanización Río Grande Hills. Humacao: barrio Candelero Abajo y sector Parcelas Martínez.

barrio Candelero Abajo y sector Parcelas Martínez. Cabo Rojo: barrio Llanos Tuna, sector La Pepilla, sector Las Quebradas y urbanización Villa Chica.

barrio Llanos Tuna, sector La Pepilla, sector Las Quebradas y urbanización Villa Chica. Lares: sectores de los barrios Lares y Palmarejo.

sectores de los barrios Lares y Palmarejo. Mayagüez: áreas de Pilar Defilló, barrio Christy, calle Eduardo Riera, Ejército de Salvación y barrio Sábalos.

áreas de Pilar Defilló, barrio Christy, calle Eduardo Riera, Ejército de Salvación y barrio Sábalos. San Sebastián: barrio Piedras Blancas, sector Reparto Urbinas.

barrio Piedras Blancas, sector Reparto Urbinas. Juana Díaz: barrio Aguilita y sector Tiburones.

barrio Aguilita y sector Tiburones. Bayamón: barrio Guaraguao, sector La Morenita, carretera 174.

barrio Guaraguao, sector La Morenita, carretera 174. Guánica: calle 1 de la barriada Esperanza.

calle 1 de la barriada Esperanza. Guayanilla: comunidad Verdún.

Trabajos requeridos por cliente

San Juan: avenida Muñoz Rivera, calle Betances y avenida Juan Ponce de León, en Hato Rey.

Remoción de vegetación peligrosa

Aguada: carretera 411, barrio Jagüey y barrio Atalaya.

carretera 411, barrio Jagüey y barrio Atalaya. Isabela: barrio Arenales Bajos, sector Antena, sector La 15 y sector La Planta.

barrio Arenales Bajos, sector Antena, sector La 15 y sector La Planta. Bayamón: calle 5 de la urbanización Sierra Linda, barrio Pájaros.

calle 5 de la urbanización Sierra Linda, barrio Pájaros. Caguas: urbanizaciones Caguax y Santa Elvira.

urbanizaciones Caguax y Santa Elvira. Patillas: sectores Real, Mula, Quebrada Arriba y Jagual.

sectores Real, Mula, Quebrada Arriba y Jagual. Villalba: barrios Caonillas Abajo, Caonillas Arriba y Hato Puerco.

Instalación de aparatos automatizados

Aibonito: barrios Robles y La Plata, urbanización Villa Mercedes, Valle de Plata y los sectores La Base, Joya Oscura, La Gallera, Nagüita, La Calle, Los Muros y Almodadero.

LUMA exhortó a los clientes a consultar los horarios actualizados de las mejoras planificadas a través de su portal web para conocer posibles interrupciones y cambios en los trabajos programados.