Iowa. El sábado por la noche se sortearon los números para un premio estimado de 1,800 millones de dólares del Powerball, que sería el segundo más grande en la historia de la lotería estadounidense.

Los números seleccionados fueron: 11, 23, 44, 61 y 62, y el número Powerball fue el 17.

Las autoridades aún no han confirmado si alguien ha superado las escasísimas probabilidades de acertar la combinación ganadora, que son de 1 entre 292,2 millones.

El colosal premio acumulado es el resultado de 40 sorteos consecutivos sin ganador. El último sorteo en el que hubo un ganador fue el 31 de mayo.

Las terribles probabilidades de Powerball están diseñadas para generar grandes totales, con premios que crecen a medida que se acumulan repetidamente cuando nadie gana. Los responsables de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los numerosos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El ganador de los 1,800 millones tiene la opción de recibir un pago inicial, y luego un pago anual por los próximos 29 años. Los ganadores, sin embargo, casi siempre eligen la opción de un solo pago en efectivo, que para este sorteo sería de 826.4 millones de dólares.

El Powerball está disponible en 45 estados, Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.