Estos son los pueblos que se quedarían sin luz por trabajos de LUMA
Unos 12 municipios se verán impactados.
LUMA Energy informó que llevará a cabo una serie de trabajos programados este martes con el fin de fortalecer, modernizar y aumentar la resiliencia de la red eléctrica en distintos municipios alrededor de Puerto Rico.
Las labores, según se informó incluirán desde reemplazo de equipos y mantenimiento preventivo, hasta la restauración de subestaciones y la remoción de vegetación que representa riesgo para las líneas.
Según la empresa, estas interrupciones programadas son “cruciales para mejorar la confiabilidad del sistema” y, aunque puedan causar molestias temporales, resultan necesarias para garantizar un servicio más estable a largo plazo.
LUMA también destacó que otras mejoras adicionales no afectarán el servicio eléctrico mientras se realizan.
Trabajos programados por municipio
Aumento de resiliencia en postes
- Barranquitas – Sectores Río Hondo, Quebrada Grande, Honduras y Cañabón (Sector La Torre)
- San Juan (Condado) – Diversos condominios y calles como Magdalena, Cervantes, Caribe, Luchetti, Dos Hermanos, Villamil, Condado y Luisa
- Lajas – Carretera PR- 304 km 2 en La Parguera, Terrazas de La Parguera, Camino Puerto Viejo, Villa Caribe y Caribbean View
- Juncos – Ceiba Norte y Sur, sectores Santana R-061, Canales, carr. 935 km 19.6, PR-30 y ramal PR-198
- Aguada – Sectores Asomante (Cuesta Los Chicharrones), Carrizal, Comunidad Las Flores, Tablonal, Camino Junior, PR-439 y PR-4441
Restauración y modernización de subestaciones
- Adjuntas – Cementerio municipal, comunidad Guilarte, escuela Francisco Pietri Mariani y sectores Cerro Novillo, Cuesta Los Hernández, Cuesta Maldonado, El Majagual, El Valle, Helechares, La Llorosa, Las Casitas, Parcelas Título Quinto, Salicetti y Batista, Villa Pérez, Loma Santa, Palo Seco y Yahuecas Arriba
Remoción de vegetación peligrosa
- Salinas – Barrio La Plena, Sector Quebrada Yeguas
- Humacao – Barrio Buena Vista
Puntos calientes (atención inmediata por riesgo o falla potencial)
- Gurabo – Amplio listado de comunidades, escuelas, zonas industriales, residenciales y sectores del casco urbano, incluyendo Escuela Margarita Rivera de Janer, Zona Industrial O’Reilly, Villa Marina, Celada Centro, Los Aponte, Los Meléndez, Los Vives, entre muchos otros.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Juan – Paseo Caribe
- Naguabo – Barrios Río Blanco, Medianía y Parcelas de Río Blanco
Automatización de distribución
- Cayey – Urbanización La Planicie
Mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados
- Bayamón – Urbanización Alturas de Torrimar, calle Belize