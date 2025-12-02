LUMA Energy informó que llevará a cabo una serie de trabajos programados este martes con el fin de fortalecer, modernizar y aumentar la resiliencia de la red eléctrica en distintos municipios alrededor de Puerto Rico.

Las labores, según se informó incluirán desde reemplazo de equipos y mantenimiento preventivo, hasta la restauración de subestaciones y la remoción de vegetación que representa riesgo para las líneas.

Según la empresa, estas interrupciones programadas son “cruciales para mejorar la confiabilidad del sistema” y, aunque puedan causar molestias temporales, resultan necesarias para garantizar un servicio más estable a largo plazo.

LUMA también destacó que otras mejoras adicionales no afectarán el servicio eléctrico mientras se realizan.

Trabajos programados por municipio

Aumento de resiliencia en postes

Barranquitas – Sectores Río Hondo, Quebrada Grande, Honduras y Cañabón (Sector La Torre)

– Sectores Río Hondo, Quebrada Grande, Honduras y Cañabón (Sector La Torre) San Juan (Condado) – Diversos condominios y calles como Magdalena, Cervantes, Caribe, Luchetti, Dos Hermanos, Villamil, Condado y Luisa

– Diversos condominios y calles como Magdalena, Cervantes, Caribe, Luchetti, Dos Hermanos, Villamil, Condado y Luisa Lajas – Carretera PR- 304 km 2 en La Parguera, Terrazas de La Parguera, Camino Puerto Viejo, Villa Caribe y Caribbean View

– Carretera PR- 304 km 2 en La Parguera, Terrazas de La Parguera, Camino Puerto Viejo, Villa Caribe y Caribbean View Juncos – Ceiba Norte y Sur, sectores Santana R-061, Canales, carr. 935 km 19.6, PR-30 y ramal PR-198

– Ceiba Norte y Sur, sectores Santana R-061, Canales, carr. 935 km 19.6, PR-30 y ramal PR-198 Aguada – Sectores Asomante (Cuesta Los Chicharrones), Carrizal, Comunidad Las Flores, Tablonal, Camino Junior, PR-439 y PR-4441

Restauración y modernización de subestaciones

Adjuntas – Cementerio municipal, comunidad Guilarte, escuela Francisco Pietri Mariani y sectores Cerro Novillo, Cuesta Los Hernández, Cuesta Maldonado, El Majagual, El Valle, Helechares, La Llorosa, Las Casitas, Parcelas Título Quinto, Salicetti y Batista, Villa Pérez, Loma Santa, Palo Seco y Yahuecas Arriba

Remoción de vegetación peligrosa

Salinas – Barrio La Plena, Sector Quebrada Yeguas

– Barrio La Plena, Sector Quebrada Yeguas Humacao – Barrio Buena Vista

Puntos calientes (atención inmediata por riesgo o falla potencial)

Gurabo – Amplio listado de comunidades, escuelas, zonas industriales, residenciales y sectores del casco urbano, incluyendo Escuela Margarita Rivera de Janer, Zona Industrial O’Reilly, Villa Marina, Celada Centro, Los Aponte, Los Meléndez, Los Vives, entre muchos otros.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Paseo Caribe

– Paseo Caribe Naguabo – Barrios Río Blanco, Medianía y Parcelas de Río Blanco

Automatización de distribución

Cayey – Urbanización La Planicie

Mantenimiento y reemplazo de sistemas soterrados