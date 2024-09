Un grupo de colegiales del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tuvo la iniciativa de crear la aplicación Mi Uni, que permite conocer los espacios de viviendas, mapas de los edificios del campus, asociaciones estudiantiles, juegos interactivos, lugares de diversión y hasta notificaciones sobre las fechas importantes en el calendario académico.

La herramienta, que podrá utilizarse en celulares iPhone y Android y pronto en tabletas iPad, servirá a estudiantes, sus familiares, así como a escolares que les interese solicitar admisión al Colegio.

“Desde que estudiaba en la escuela superior, siempre quise crear una aplicación. En la Universidad, cuando entré con diferentes amistades, supimos que había muchas necesidades dentro de la comunidad estudiantil y surgió esta idea, la cual la queríamos intentar. Nunca habíamos creado una aplicación, tampoco habíamos trabajado nada relacionado con ellas. Solamente, éramos un grupo de estudiantes de primer año con pasión por una idea y queríamos trabajarla. Hasta la fecha, tenemos más de 7 mil descargas”, expresó William Flores Torres, fundador y estudiante de Ingeniería de Software.

Según su creador, quien también es atleta de voleibol, la plataforma servirá para darle mayor exposición a la actividad deportiva mediante un vínculo con el colectivo colegial Huella Deportiva, que presenta la agenda de los juegos, así como sus resultados, en especial durante las Justas de la LAI.

“Para el año que viene esperamos expandirlo a otras universidades. Tenemos establecido un sistema, en el cual todos los años vamos a reclutar nuevos programadores para el equipo de mercadeo y diseño. Cuando nosotros nos graduemos, se espera que haya otras personas que sigan con la ideología y trabajando. Pienso seguir colaborando con esto hasta luego de que me gradúe. Siento que uno de los propósitos más importantes que mantendrá a Mi Uni de aquí a 10 años es que continúe manejada por estudiantes activos en el RUM”, agregó.

El grupo cuenta con alrededor de 25 colaboradores de diferentes disciplinas desde programación, diseño gráfico hasta fotografía. La colegial Estela Muñiz Martínez, secretaria ejecutiva de Mi Uni y estudiante de Ciencias Políticas, explicó cómo bajar esta aplicación.

“Es completamente fácil, cualquier padre, alumno de escuela superior, estudiante activo aquí en el Colegio, puede bajarla desde su celular. Si tienes un dispositivo iPad o iPhone puedes acceder al App Store y conseguirla. Si es un Android vas a Google Play, para que esté disponible en su dispositivo. Esta iniciativa se lleva desarrollando alrededor de casi dos años. Se crea desde la necesidad de que existe mucha información dispersa y qué mejor que compactarla en un mismo lugar. No se limita al estudiantado del RUM, sino que se creó para que fuera un espacio libre para todo aquel que desea conocer sobre Mayagüez”, indicó.

Mientras, el Decanato de Asuntos Académicos podrá informar a la comunidad universitaria sobre acontecimientos importantes, a través de la aplicación, así como servicios de tutorías y centros de apoyo universitarios.

El rector del RUM, Agustín Rullán Toro, reconoció la valiosa aportación que tendrá esta iniciativa para beneficio del estudiantado, así como el público externo.

“Este evento representa la culminación de muchos planes y sueños. Al mismo tiempo, es una manera innovadora de atender una necesidad que tiene el estudiantado en el Recinto. Hace unos meses, me reuní con William y Estela. Me trajeron esta idea de una aplicación, donde los estudiantes pueden estar bien informados, de manera que su experiencia en nuestra Universidad sea una más productiva, satisfactoria y memorable. Me pareció excelente la idea e inmediatamente decidimos colaborar con ellos. Es importante entender que esto es un esfuerzo de estos jóvenes emprendedores y que todos son alumnos de nuestra institución universitaria”, afirmó Rullán Toro.

Entre otras iniciativas para beneficio del estudiantado, pronto se anunciará la aplicación RUM Bus, cuyo objetivo será proveer información precisa sobre los sistemas de transportación.