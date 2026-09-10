El dirigente sindical y expresidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federico Torres Montalvo falleció la noche del miércoles, a los 81 años de edad, confirmó ese sindicato en sus redes sociales.

“Notificamos la partida a la eternidad de nuestro extraordinario líder sindical expresidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federico Torres Montalvo. Quien ha sido fuente de referencia en la lucha obrera a nivel nacional e internacional, siendo parte fundamental en la fundación de la Alternativa Democrática Sindical de Las Américas (ADS). ¡Descanse en Paz!”, lee una publicación en la red social Facebook.

Mientras que Javier López, presidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (UIEAEP), sindicato que Torres Montalvo fundó y presidió por más de 30 años, describió al fenecido dirigente laboral como un padre.

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“Hoy mi corazón siente un dolor profundo ante la partida de un hombre que marcó mi vida, no solo como líder sindical, sino también como ser humano. Federico Torres Montalvo fue un líder de grandes convicciones, un hombre que dedicó parte importante de su vida a defender los derechos de los trabajadores y a luchar por la dignidad de nuestra clase trabajadora. Como expresidente de nuestra Unión, dejó una huella imborrable en nuestra organización y en todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo y aprender de él”, manifestó López en un escrito publicado en la cuenta oficial de Facebook de la UIEAEP.

“Hoy, al ocupar la presidencia de esta Unión, siento una enorme responsabilidad de continuar ese legado que hombres como Federico construyeron con tanto sacrificio. Federico, gracias por haberme abierto las puertas, por haber creído en mí, por haberme formado y por haberme enseñado tanto. Gracias por cada consejo, cada conversación y cada momento compartido. Pero, sobre todo, gracias por haber sido esa figura paternal que estuvo presente en mi crecimiento como líder y como ser humano.

Torres Montalvo fue una figura de relevancia en el movimiento sindical del País durante más de 40 años. Nacido el 21 de abril de 1945 en Utuado, comenzó su gesta como dirigente en la escuela superior Luis Muñoz de Utuado, de la que se graduó en el 1964. Luego curso estudios en Gerencia y Administración de Empresas en la Universidad Interamericana. El también electricista y técnico de refrigeración se incorporó al Taller Central de la Autoridad de Edificios Públicos en 1971 y en el 1978 fue parte del grupo fundador de la UIEAEP, sindicado que presidió desde el 1980 hasta el 2013. En el 1982 asumió la presidencia de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, posición que ocupó hasta agosto del 2000, entre otras posiciones.

En el 2007, junto a otros líderes sindicales, logró la creación del Comité Trisectorial compuesto por el sector empresarial, gubernamental y sindical, creado por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, y en el 2009 formó parte de los líderes obreros que constituyeron el “Comité Todo Puerto Rico por Puerto Rico”, el que utilizaron para combatir medidas como la Ley 7 y otras, implementadas bajo el gobierno de Luis Fortuño.