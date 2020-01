La Federación de Maestros establecerá en Guánica un proyecto para proveerle cursos, atención sicológica y entretenimiento a los niños y jóvenes damnificados por los terremotos.

Su proyecto se llamará Escuela Sin Paredes y estará ubicada en un solar privado en el sector Ensenada de Guánica, informó la presidenta de la Federación, Mercedes Martínez Padilla, en entrevista con Primera Hora.

“El proyecto surge como una iniciativa de la Federación de Maestros a raíz de la negligencia crasa que ha tenido el gobierno de atender la situación de los niños del sur y que ellos puedan retomar de alguna forma a la normalidad”, detalló la líder sindical.

Agregó que “sabemos que los estudios sicológicos, verdad, todas las personas necesitan alguna normalidad en su vida después de un desastre natural para volver a la rutina. Y, en ese sentido, como hemos visto, el gobierno no ha tenido un plan desde un inicio. Decidimos hacer una ‘Escuela Sin Paredes’, una escuela no tradicional que trabaje de manera holística con diferentes disciplinas, entre ellas las artes en todas sus manifestaciones, la recreación y los deportes, trabajo social y sicológico, terapias de manejo de ansiedad y estrés, (y) la escuela de cuentos, tanto en inglés como español e integrando las materias básicas de forma divertida”.

Martínez Padilla indicó que la escuela daría servicio de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., si el Departamento de Educación no inicia este próximo lunes las clases. Si Educación logra establecer planes para que los alumnos retomen sus cursos, la Federación proveerá el servicio de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. a menores entre cinco a 17 años.

“Todo depende del anuncio que haga el Departamento, porque ayer nos llega información que el Departamento pretende iniciar las clases en todos los pueblos del sur el lunes. Algunos van a estar en paradores, otros en canchas, en los diferentes pueblos”, expuso.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de matrícula de los menores. Si tiene interés de anotar algún estudiante o ser parte del proyecto, puede comunicarse al 787-766-1818.

Entre las organizaciones que se han hecho partícipes del proyecto son Agitarte, Papel Machete, Brigada Solidaria del Oeste, Movimiento al Rescate de Mi Escuela, Coordinadora Paz para la Mujer, así como maestros de la Escuela Laboratorio de la Universidad de Interamericana, recinto Metro (CeDIn).

La Asociación de Maestros ya comenzó ayer, miércoles, un proyecto similar. Se llama “La Escuela Pública Vive”. Están ubicados en el parque Pedro Albizu Campos de Peñuelas.