La muerte de su padre biológico hace 23 años, dejó un secreto al descubierto que cambió para siempre la vida de María López López.

La mujer de 62 años y quien creció en un hogar de crianza desde que tenía unos meses de nacida, regresó al pueblo de Aguadilla para darle el último adiós a su padre, momento en que se enteró de la existencia de una hermana gemela cuyo paradero se desconoce.

“Cuando mi papá falleció, que yo tenía 39, 40 años por ahí, fuimos al sepelio a Puerto Rico. Allá nos encontramos con una señora, que le fuimos a dar la noticia de que mi papá había fallecido, y ella cuando me vio se sorprendió, y le dice a mi hermana mayor ‘¿cuál de las gemelas es esta?’. Yo le digo ‘no señora, yo no soy gemela’, y me dice ‘sí señora, usted es gemela idéntica con una chamaca que se crió aquí en esta área, y se crió con la comadrona Dolores. A ella le decían Crucita’“, relató.

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Desde entonces, María dice sentirse “en ascuas”, ya que no ha podido conseguir una evidencia tangible de la existencia de esa hermana o su paradero, más allá de los relatos de algunas personas. Añadió que la mujer que le habló sobre su hermana, la refirió con un hermano de la comadrona que alegadamente crió a su gemela, quien le confirmó el relato. ”Ella me dijo ‘tú puedes ir a La Vía y buscar un tal señor’, que ya ni me acuerdo el nombre de él. Pues yo fui a La Vía ese mismo día a buscar ese señor, y el señor cuando me vio me dijo ‘sí, es cierto, mi hermana crió a tu gemela y lo que se ve no se oculta’, dijo él, pero todo quedó ahí. Yo me tenía que regresar para Nueva York, y yo hacía 17 años que no venía a Puerto Rico”.

López López (en las fotos) dijo que hasta donde sabe, su gemela idéntica creció en el sector Cabán de Aguadilla y podría estar viviendo en el barrio Charcas de Aguadilla. ( Suministrada )

Con el paso de los años, esa información la ha llevado a explicarse eventos que vividos, que durante mucho tiempo no hicieron ningún sentido para ella. Recordó que de niña, sus padres biológicos iban a visitarla los domingos, y aunque jamás surgió el tema, “cuando mi mamá me iba a ver, el papá mío le decía ‘ahí está tu hija’, y ella le decía ‘no, ella no. La otra, yo quiero ver a la otra’. Eran las palabras de mi mamá. Pero yo en ese entonces yo no sabía nada de que existía otra, ni que yo era gemela con nadie. Ahora es que yo entiendo por qué mi mamá decía eso”.

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También contó que en una ocasión en que vino de vacaciones a la Isla –antes de saber que tenía una hermana gemela- se topó con desconocidos que aseguraban haberla visto o conocerla de algún otro lugar. “Una vez alguien me saludó y me dijo ‘Cruz’. Y yo mire así, porque yo no conocía a esa persona. Yo estaba de vacaciones en Puerto Rico”, contó. Añadió que, supuestamente “Crucita (su hermana gemela) vivió un tiempo en (el barrio) Camaseyes (de Aguadilla) y mi hermano de crianza vivía allá. Yo fui una vez a hacerle la visita cuando alguien de un carro me gritó, y yo digo ‘Pero, hello, yo no lo conozco y mucho menos es mi nombre’”. Añadió que “muchas veces me han parado y me han comparado”, con otra persona, pero ella no conocía la razón.

Durante el transcurso de los años, María ha recibido información que ubica a su supuesta hermana gemela viviendo en el barrio Camaseyes de Aguadilla, y más recientemente, en el barrio Charcas de San Sebastián. Sin embargo, hasta el sol de hoy no ha podido localizarla, por lo que ha pedido la colaboración del público en su búsqueda.

“La cuestión por la que yo la quisiera conseguir es porque no me gustaría morirme sin conocerla. Quiero saber, porque la señora esa me dijo ‘yo no tengo por qué mentirte, ustedes son idénticas y sí’. Pues yo quisiera saber si es cierto, porque ahora yo estoy en ascuas, porque no sé nada. Supuestamente a mí me dijeron que ella (Crucita) se crió por la barriada Cabán. Yo lo único que sé es esto que le acabo de contar, y siempre he tenido esa hormiguilla por dentro de que yo digo ‘¿y si es cierto?, ¿y si ella también me anda buscando?’“.

Tal escenario llevó a María a recurrir a las redes sociales, en colaboración con Madeline Maysonet, quien se dedica a la búsqueda y reunificación de personas que han sido adoptadas con sus padres biológicos, quienes publicaron un aviso, en un intento por localizar a ‘Crucita’. López también solicita a cualquiera que pueda tener información sobre su hermana o conocerla, que se comunique con ella al 347-686-1619.