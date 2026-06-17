Los hermanos gemelos Ibrahim Jemuel Cruz Nieves e Isaac Jemuel Cruz Nieves, quienes captaron la atención de Puerto Rico al ingresar a la universidad con apenas 13 años, recibieron hoy sus grados académicos durante la ceremonia de graduación del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Ambos jóvenes se graduaron con la distinción académica Cum Laude, culminando una extraordinaria trayectoria universitaria que comenzó en enero de 2021 cuando fueron admitidos al Recinto de Bayamón tras completar su preparación académica mediante un programa acelerado de educación en el hogar. En aquel momento, su historia trascendió a nivel nacional al convertirse en dos de los estudiantes universitarios más jóvenes del país. Ibrahim Jemuel Cruz Nieves obtuvo un bachillerato en Biotecnología, mientras que Isaac Cruz Nieves se graduó de bachillerato en Seguridad Cibernética.

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“Estamos sumamente agradecidos, primeramente, con Dios por habernos dado la fortaleza, la sabiduría y la oportunidad de culminar esta importante etapa de nuestras vidas. También expresamos nuestro sincero agradecimiento a Inter Bayamón por las oportunidades, experiencias y conocimientos que nos brindaron a lo largo de nuestra formación académica. Nos llena de alegría y satisfacción haber alcanzado esta meta que requirió esfuerzo, dedicación y perseverancia. Cada reto, sacrificio y tropiezo se convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter, no solo como estudiantes, sino también como personas. Hoy celebramos este logro con gratitud y humildad, reconociendo el apoyo de quienes nos acompañaron durante este proceso y mirando con entusiasmo hacia las nuevas oportunidades y desafíos que nos esperan en el futuro”, expresó Ibrahim.

˝ Quisiéramos incluir un agradecimiento muy especial a nuestros padres, quienes con su amor, sacrificio, esfuerzo y apoyo incondicional hicieron posible que alcanzáramos esta meta. Su dedicación, sus consejos y el ejemplo de perseverancia que nos han brindado a lo largo de nuestras vidas fueron fundamentales durante este camino. Este logro también les pertenece a ellos, pues cada sacrificio realizado para sacarnos adelante y brindarnos mejores oportunidades nos permitió llegar hasta aquí. Estaremos eternamente agradecidos por creer en nosotros y acompañarnos en cada paso de esta jornada", añadió su hermano Isaac.

Por su parte, el presidente de la Interamericana, el doctor Rafael Ramírez Rivera, expresó que “historias como la de Ibrahim e Isaac representan el poder transformador de la educación y el compromiso con el desarrollo del talento excepcional. Su disciplina, perseverancia y pasión por el conocimiento son motivo de orgullo para toda la familia interamericana y una inspiración para las nuevas generaciones de estudiantes”.

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MIentras, el rector del Recinto de Bayamón, el doctor Carlos Olivares, destacó el significado de este logro para la comunidad universitaria. “Nos sentimos orgullosos de que Ibrahim e Isaac hayan escogido nuestro Recinto como su casa de estudios. Es una gran satisfacción para nuestra facultad y para toda la comunidad universitaria. Su historia confirma que el talento, cuando recibe apoyo y oportunidades, puede alcanzar metas extraordinarias. Felicitamos a nuestros apreciados estudiantes y a sus padres por apoyarles en el logro de esta importante meta académica”, señaló Olivares.

La graduación de los gemelos Cruz Nieves marca un nuevo capítulo en una historia de esfuerzo familiar, excelencia académica y perseverancia que ha servido de inspiración para estudiantes, educadores y familias en todo Puerto Rico. Ellos reafirman el papel de la Universidad Interamericana como una institución comprometida con el desarrollo del potencial humano y la formación de profesionales capaces de contribuir al progreso de la sociedad.

Este año, la Interamericana otorgó un total de 5,800 grados académicos que van desde certificados técnicos hasta doctorados, incluyendo Juris Doctor y Doctorados en Optometría. El ciclo de graduaciones inició el 28 de mayo y culmina mañana jueves, 18 de junio, habiendo realizado un total de 11 graduaciones correspondientes a los Recintos de la institución en la Isla.