LUMA Energy realizará este domingo trabajos de mantenimiento que provocarán interrupciones en el servicio eléctrico en al menos seis municipios de la Isla.

Según informó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución en Puerto Rico a través de su portal, las interrupciones serán temporales e incluyen labores para fortalecer la resiliencia de los postes, así como la automatización de los distribuidores.

Se estima que la mayoría de los trabajos comenzaron a eso de las 8:00 de la mañana.

“La transformación del sistema eléctrico continúa con trabajos estratégicos en varias partes de la isla. Aunque son necesarios para reforzar la red, podrían ocasionarse interrupciones temporales”, escribio LUMA en una publicacion a través de sus redes sociales.

Estos son los pueblos en los que trabajarán hoy, domingo:

Cabo Rojo

Lares

Caguas

Trujillo Alto

San Juan

Utuado