Las cristalinas y navegables aguas de La Parguera, en Lajas, han sido desplazadas por una extensa capa del maloliente sargazo.

La macroalga flotante cubre unas 80 cuerdas de la bahía, denunció el alcalde de Lajas, Jayson “Jay” Martínez Maldonado, en un vídeo publicado en Facebook.

La situación es tal que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) activó el protocolo para remover el sargazo de la zona. Los trabajos comenzarán a finales de esta semana, informó a Primera Hora el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Edwin Rodríguez Ruiz.

“Bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí en Parguera”, indicó el ejecutivo municipal al mostrar la alfombra que cubre gran extensión del agua.

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“Chequéense esto, toda la bahía, donde navega todo el mundo, totalmente cubierta por sargazo”, añadió.

Informó que ayer, martes, acudió personal del DRNA a la zona a inspeccionar lo que acontecía.

Rodríguez Ruiz explicó que durante la visita los técnicos levantaron drones para estudiar la situación. Informó, de inmediato, el plan que han desarrollado. Incluye movilizar desde Fajardo hasta Lajas una “sargacera”, que es una embarcación para remover sargazo, y una excavadora de largo brazo, que también se utilizará para remover el material.

Dijo que también coordinan con el municipio dónde se dispondría del material que se extraiga. Es que reconoció que todavía no se ha identificado un uso.

Asimismo, explicó que en la zona no se puede poner una red o algún material para detener la llegada del sargazo.

“No podemos poner algo que detenga eso, como si fuera una red. No tenemos ese equipo. A la vez que nos afecta el sargazo, nosotros ponemos redes para aguantarlo y vamos a afectar también la vida marina. Esto conlleva un análisis científico, que no podemos poner una malla y ya. Eso puede tener otras consecuencias. Sí, se va a tomar acción. Tenemos los equipos. Se van a estar bajando al área. Esperamos que a finales de semana eso esté allí y se comiencen los trabajos. Ahora estamos en la coordinación del plan”, resumió el funcionario.

Según el alcalde, el problema es que “viene más sargazo de camino”.

“Esta es la mayor cantidad de sargazo que ha llegado hasta aquí a la bahía en La Parguera. Así que, familia, yo les aconsejo que no tiren el bote”, añadió, al describir la situación como “muy fuerte”.

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Temporada récord

Desde finales de abrir comenzó a llegar el sargazo a la Isla. Se esperaba que fuese una temporada intensa, que posiblemente rompiera el récord.

Rodríguez Ruiz informó que el año pasado llegaron 40 millones de toneladas de sargazo y para este año se auguran 55 millones de toneladas.

Este sargazo no sólo afecta a La Parguera. El comisionado del Cuerpo de Vigilantes informó que, ahora que trasladarán el equipo a la zona sur, aprovecharán para realizar limpieza en otras dos áreas afectadas. Se trata de Playa Ballena, en Guánica, así como Boquerón, en Cabo Rojo.

Problemas de salinidad

Por otro lado, la organización CARICOOS, entidad científica que monitorea las aguas costeras y oceánicas del Caribe, también registró esta semana otro fenómeno en La Parguera.

“Durante los últimos días se ha observado una disminución temporal en la salinidad”, escribieron en su portal de Facebook.

Explicaron que son varias instancias que pueden provocar la disminución de la salinidad. Entre estas están la “mezcla inducida por el viento o las mareas, que modificó temporalmente las masas de agua que llegan a la boya; transporte de una masa de agua ligeramente menos salina por las corrientes regionales; una débil influencia de aguas provenientes del sureste del Caribe, posiblemente asociada con la señal estacional de agua dulce que eventualmente incluye aportes del río Orinoco”.