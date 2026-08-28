La situación del embalse La Plata sigue empeorando y ya está a solo tres centímetros de alcanzar el nivel de ajustes operacionales, según los datos del monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El embalse registró una baja de 0.11 metros en las últimas 24 horas y este viernes se encuentra en 44.93 metros. El nivel establecido para comenzar los ajustes operacionales es de 44.90 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 28 de agosto de 2026. ( AAA )

El ajuste operacional es una medida para reducir el uso de una fuente de abasto de agua y evitar que su nivel siga bajando rápidamente, con el objetivo de extender los días de abasto disponibles.

PUBLICIDAD

Según la AAA, esto puede incluir reducir la extracción de agua, disminuir presiones y controlar los caudales. También se puede modificar la operación de las instalaciones: por ejemplo, si normalmente funcionan dos bombas, se puede operar con una sola durante determinados periodos.

A principios de la semana pasada, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, aseguró que La Plata tiene suficiente reserva para unos 60 días.

Unos 250,000 abonados reciben agua de este embalse, ubicado en Toa Alta.