El embalse La Plata, que suple agua potable a sectores de la región norte y metropolitana de Puerto Rico, registró una nueva disminución en su nivel este jueves, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El informe, actualizado a las 5:00 a.m. de este jueves, sitúa el nivel de La Plata en 42.27 metros, una reducción de 0.01 metros en comparación con la lectura anterior, cuando se encontraba en 42.28 metros.

Con este descenso, el embalse se mantiene en la zona de ajustes operacionales, de acuerdo con los rangos establecidos por la AAA.

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Esta categoría se encuentra por debajo de los niveles de observación y seguridad, aunque todavía por encima de los niveles de control y fuera de servicio.

La situación de La Plata contrasta con la de otros embalses que se encuentran en zona de seguridad. Entre estos figuran Carraízo, que registró 40.76 metros; Cidra, con 400.23 metros; y Río Blanco, con 28.02 metros.

El comportamiento de los embalses puede variar diariamente según las lluvias, las aportaciones de sus cuencas y la extracción de agua para el consumo. Por ello, el monitoreo de la AAA permite seguir la evolución de sus niveles y las condiciones operacionales de cada instalación.

La Plata es uno de los cuerpos de agua importantes para el sistema de distribución de la AAA, por lo que sus fluctuaciones se mantienen bajo seguimiento.

Aunque el embalse se mantiene en el nivel de ajustes operacionales, el gobierno indicó que por el momento no se prevé un racionamiento para los clientes que se sirven del mismo.

Y es que el Comité de Sequía del Gobierno confía en que varios eventos de lluvia se asomen por la Isla a principios de noviembre para que favorezcan la recuperación de La Plata y así evitar el temido racionamiento de agua para sus abonados.

Por el momento, según se indicó en comunicación escrita a principios de esta semana, se descarta poner en vigor un plan de interrupciones programadas.

El grupo integrado por jefes de agencia y del Servicio Nacional de Meteorología, realizó este lunes su reunión semanal de seguimiento para evaluar las condiciones de los embalses, los pronósticos meteorológicos y las medidas implementadas para garantizar la continuidad del servicio de agua potable a la ciudadanía, con especial atención al embalse La Plata.

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Durante el encuentro se informó que, aunque las lluvias recientes han contribuido a la recuperación de varios embalses, La Plata continúa registrando una disminución gradual en sus niveles.

Según explicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, durante los pasados 14 días la cuenca de La Plata recibió menos de media pulgada de lluvia, mientras que en los últimos dos meses acumula un déficit de entre cinco y ocho pulgadas. Esta situación responde, en parte, a las características geográficas de la cuenca, que limitan la captación de las lluvias que llegan desde el este de Puerto Rico.

Según explicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, durante los pasados 14 días la cuenca de La Plata recibió menos de media pulgada de lluvia, mientras que en los últimos dos meses acumula un déficit de entre cinco y ocho pulgadas. Esta situación responde, en parte, a las características geográficas de la cuenca, que limitan la captación de las lluvias que llegan desde el este de Puerto Rico.

El meteorólogo adelantó que para los primeros días de noviembre se espera un evento de lluvia asociado a una vaguada y una onda tropical, que pudiera favorecer precipitaciones más generalizadas. No obstante, aclaró que estas condiciones no garantizan una recuperación inmediata del embalse.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, por su parte, informó que por el momento no se contempla implementar interrupciones programadas del servicio, ya que las medidas operacionales adoptadas han permitido conservar el agua disponible y mantener el suministro a las comunidades.

Puerto Rico experimenta una sequía severa, en especial para la zona de la que se nutre La Plata.

Se exhortó a los residentes de los municipios y sectores que se abastecen del embalse La Plata, entre ellos Bayamón, Cataño, Toa Alta, Toa Baja, Guaynabo y Corozal, a mantener un consumo responsable del agua, evitar desperdicios y reportar salideros.