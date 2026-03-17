Con el lanzamiento de un reto para crear conciencia sobre la crisis del agua en Puerto Rico, y de cara a la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, la organización sin fines de lucro Sigue Tu Cepa anunció este martes el lanzamiento de la campaña SéAgua.

El esfuerzo al que se han unido el Colegio de Plomeros de Puerto Rico, estudiantes del Capítulo Estudiantil de US Green Building Council, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce y el creador de contenido Mr. Buenos Hábitos, busca visibilizar la crisis estructural del sistema hídrico en la Isla mientras promueve acciones sencillas que las personas pueden tomar para reducir desperdicios, detectar fugas domésticas y fomentar una cultura de cuidado del agua.

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La entidad resaltó que durante años, expertos y autoridades han señalado que una gran parte del agua tratada se pierde antes de llegar a los hogares debido a tuberías deterioradas, fugas en la infraestructura y décadas de mantenimiento insuficiente.

De hecho, según una presentación preparada por la directora ejecutiva de Sigue Tu Cepa, Mariewill Pizarro, de unos 540.6 millones de galones de agua procesada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el 2020, el 66.47% no fue facturada y más de la mitad (el 57.7%) se perdió debido a los salideros en el sistema. Estas cifras representan un aumento del 9% de pérdida de agua, cuando se compara con el 2015, cuando la cifra ascendió a 48.7%.

A esto se suman periodos de sequía, presión sobre los embalses y el crecimiento del consumo urbano, creando un sistema cada vez más vulnerable.

El influencer William Salcedo (Mr. Buenos Hábitos, José Lopez, presidente del Colegio de Plomeros de Puerto Rico, Mariewill Pizarro, directora ejecutiva de Sigue Tu Cepa Foundation y Christine Santana, presidenta del capítulo estudiantil del US Green Building Council de la Escuela de Arquitectura Rafael Hernández Colón en Ponce ( Justin Santiago )

Ante ese panorama, la campaña educativa SéAgua busca involucrar a la ciudadanía en la protección de uno de los recursos más críticos de la isla. “Puerto Rico enfrenta retos importantes en su sistema de agua que van desde infraestructura envejecida hasta presiones climáticas cada vez mayores”, explicó Pizarro, estratega en sostenibilidad y fundadora de Sigue Tu Cepa.

“Mientras se atienden los grandes retos estructurales, también es importante fortalecer la conciencia pública sobre cómo cada hogar puede ayudar a proteger este recurso esencial”.

“El sistema de agua de Puerto Rico enfrenta grandes pérdidas debido a fugas en la infraestructura y también dentro de muchos hogares. Parte de la solución comienza con educación y mantenimiento adecuado de los sistemas de plomería”, expresó José H. López, presidente del Colegio de Plomeros de Puerto Rico.

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“Esta campaña busca, precisamente, eso: que las personas aprendan a identificar fugas, repararlas a tiempo y entender que cada gota de agua que se pierde afecta a todo el país”.

Durante las próximas semanas, la campaña compartirá consejos prácticos para detectar fugas en el hogar, reducir desperdicios y promover soluciones de diseño y mantenimiento que ayuden a proteger el agua.

Algunas de esos consejos son:

Reporta tus fugas

Usar una cubeta mientras esperas el agua caliente en la ducha

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes

No laves tu auto con manguera

Riega tus plantas en la noche

Procura no usar piscinas

Puedes bañar tus hijos pequeños juntos

Reutilizar el agua de piscinas para regar tus plantas

Báñate en pocos minutos

Lava la ropa con cargas completas

Además, este sábado, la organización dará a conocer el SéAgua Challenge en redes sociales, por lo que invitaron al público a estar pendiente a las plataformas de Mr. Buenos Hábitos en Instagram y Facebook para más detalles.

Como parte de la iniciativa, se lanzó el sticker oficial de la campaña SéAgua, un símbolo de participación ciudadana que ayuda a apoyar los esfuerzos educativos de la campaña. La ciudadanía podrá sumarse compartiendo acciones para ahorrar agua en redes sociales utilizando el hashtag #SéAgua.

El sticker puede ser adquirido por $1 en los Supermercados Selectos del sur y el oeste de Puerto Rico.

Para conocer más sobre cómo apoyar y sumarse a la iniciativa #SéAgua, puede comunicarse por correo electrónico a siguetucepa@gmail.com o acceder a la web de Sigue Tu Cepa Foundation en siguetu.org.