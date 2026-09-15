La Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (UPR-RUM), presentó este martes el Food Security Data Center, una plataforma digital que facilita el acceso gratuito a datos e investigaciones sobre la seguridad alimentaria en Puerto Rico.

La iniciativa, dirigida por el doctor Julio César Hernández y subvencionada por el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (NIFA-USDA), integra bases de datos, mapas, aplicaciones interactivas y otros recursos digitales para analizar y monitorear las condiciones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Entre sus aportaciones se encuentran mapas con estimados de inseguridad alimentaria y necesidades calóricas para más de 900 barrios de Puerto Rico, así como información nutricional, estadísticas sobre importaciones y producción local de alimentos, precios y otros indicadores pertinentes.

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“Contar con información confiable, accesible y organizada es esencial para comprender mejor las necesidades de nuestras comunidades y desarrollar respuestas efectivas. Esta plataforma permite que ciudadanos, organizaciones, investigadores y responsables de formular política pública puedan tomar decisiones informadas a partir de datos”, expresó Alejandro Díaz Marrero, director del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.

El Food Security Data Center también proporciona un repositorio digital de investigaciones y productos desarrollados por investigadores del RUM. Sus herramientas utilizan información procedente de fuentes como la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento, la Oficina del Censo de Estados Unidos y USDA Food Data Central.

Por su parte, el director del proyecto, Dr. Julio César Hernández, destacó el valor de acercar esta información a distintos sectores de la sociedad.

“Este centro transforma datos complejos en herramientas accesibles que pueden apoyar la investigación, la educación y la planificación. Nuestro propósito es que la información esté disponible no solo para la comunidad académica, sino también para organizaciones, comunidades y personas interesadas en aportar soluciones a los retos de seguridad alimentaria que enfrenta Puerto Rico”, señaló Hernández.

La presentación del proyecto al personal de la Junta de Planificación forma parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer el análisis socioeconómico, la planificación basada en evidencia y la colaboración entre el Gobierno, la academia, las organizaciones y la ciudadanía.

“Cuando los datos se hacen accesibles, se amplía la capacidad de la isla para identificar necesidades, establecer prioridades y evaluar alternativas. Esta colaboración fortalece nuestro compromiso de promover el uso de información objetiva como fundamento para la toma de decisiones y la formulación de política pública”, añadió Díaz Marrero.

El Food Security Data Center está disponible gratuitamente en www.uprm.edu/foodsecuritydatacenter⁠.