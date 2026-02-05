Fomentar el interés por oficios y profesiones relacionadas a la construcción, la creatividad y el trabajo manual, sembrando la curiosidad por posibles vocaciones futuras desde una edad temprana, es uno de los objetivos del programa comunitario “Kids at Work en National”.

El lanzamiento de la iniciativa, que también busca fortalecer el vínculo entre padres e hijos, compartiendo en un espacio seguro, es parte del compromiso con el desarrollo comunitario y la formación integral de la niñez de National Lumber.

El esfuerzo, dirigido a niños entre 5 y 12 años, tiene como objetivo ofrecer experiencias educativas que, además de impactar positivamente a las comunidades, promuevan el desarrollo de destrezas sociales, la creación de relaciones interpersonales y el fortalecimiento del vínculo parental, al fomentar la participación activa de padres o tutores junto a los menores.

PUBLICIDAD

“Esta iniciativa es nuestra manera de devolverle un poco el apoyo que hemos recibido desde la década del 90. Estamos enfocados en darle algo a cambio a nuestros clientes y qué mejor forma que brindarles un espacio seguro y céntrico para que pasen tiempo de ocio con sus hijos. Hoy día hace mucha falta crear esos lazos familiares y National Lumber es una empresa bien familiar”, expresó Sandra Pulliza, directora de marketing de National Lumber, en entrevista con Primera Hora.

Las actividades se realizarán el segundo sábado de cada mes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en cinco tiendas representando distintas regiones de Puerto Rico. Mensualmente, las localizaciones cambiarán para cubrir toda la Isla.

El primer taller será para confeccionar una casita pajarera. ( Suministrada )

El primer taller, tendrá lugar el próximo sábado, 14 de febrero en las ferreterías localizadas en Morovis, Norte Shopping Center en San Juan, Fajardo, Ponce y Mayagüez (311 Calle Post Sur).

Los talleres serán impartidos por empleados de la ferretería, “que se han capacitado para actividades bien interactivas”.

Las dinámicas abordarán temas desde la identificación de materiales, ensamblajes y pintura, por mencionar algunas, hasta ver un producto terminado que los participantes podrán llevarse a casa.

Cada menor recibirá un kit con materiales, artículos temáticos y un certificado de participación, como parte de la experiencia.

“El primer taller será para confeccionar una casita pajarera. Las van a ensamblar y pintar para luego darle uso en sus casas”, adelantó Pulliza.

El programa contará, además, con la presencia rotativa de “Super Handy”, el personaje oficial de National Lumber, que visitará las tiendas durante el año para reforzar la experiencia educativa y familiar, así como para propiciar espacios de interacción y contenido para redes sociales.

El registro será gratuito, se realizará de manera digital y contará con espacios limitados por tienda.

Con esta iniciativa, National Lumber amplía su impacto más allá del sector ferretero, apostando por proyectos que integran educación, familia y comunidad, contribuyendo al desarrollo de futuras generaciones.

Para conocer el calendario completo y los detalles de inscripción, visite: https://ferreteriasnational.com/kids-at-work/