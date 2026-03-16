Las 5 historias destacadas del fin de semana

1 Muere Phil Campbell El guitarrista británico Phil Campbell, reconocido por su larga trayectoria en la banda de rock Motörhead, falleció a los 64 años. De acuerdo con un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de su grupo Phil Campbell and The Bastard Sons, el músico murió “en paz” la noche del viernes, luego de permanecer en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación mayor, contra la que libró una “larga y valiente batalla”.

2 Renuncia Ciary Pérez Peña A un mes de estar en el ojo público por unas presuntas irregularidades detectadas en un centro de inspección del que era dueña en Yabucoa, Ciary Pérez Peña ya no será secretaria de la Vivienda. La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó el sábado que recibió la carta de renuncia de la funcionaria, que será efectiva este lunes. “Se acabó ya el chisme, se acabó ya el dime y direte”, afirmó González Colón. Los rumores de la renuncia de Pérez Peña tomaron fuerza el viernes, pero la gobernadora aseguró que la carta de renuncia la recibió el sábado a la 1:30 p.m.

3 Choque frontal La tensa relación que por los últimos meses parecía permear entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz estalló finalmente ese viernes cuando la gobernadora aseguró que el líder senatorial tiene una “vendetta personal” contra ella y que la quiere retar en primarias. Sus comentarios surgieron luego que Rivera Schatz anunciara que citaría al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a una Comisión Total del Senado este martes.

4 ¿Herido el nuevo ayatolá? El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado” tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán. Hegseth destacó que, luego de ser nombrado líder, su primer mensaje a la nación iraní fue un comunicado escrito, sin video ni audio de Jameneí.