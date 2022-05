1.PPD busca frenar “los ataques” personalistas

La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático decidió el sábado desestimar una serie de querellas que habían sido presentadas ante su consideración, pero con la advertencia de que si alguno de los protagonistas de estas denuncias es reincidente en su conducta, enfrentaría consecuencias disciplinarias. De esta forma, la colectividad ratificó la orden de cese y desista que emitió su presidente, José Luis Dalmau.

2. Seguirá com delegada

Foto de archivo de Elizabeth Torres a su salida de una reunión en La Fortaleza. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La cabildera por la estadidad Evelyn Torres se apuntó un triunfo en el tribunal al recibir un fallo a su favor en la demanda incoada por el Gobierno que buscaba destituirla. Torres ha expresado no respaldar la delegación congresional, sueldo por el que recibe más de $90,000 al año. El gobernador Pedro Pierluisi insistió en que la no cumple con los deberes de su cargo, entre ellos, presentar informes de su gestión, y no descartó que el Departamento de Justicia pueda apelar la decisión.

3. Lo encuentran sin vida

Felipe Herrera Batista fue quiropráctico para el equipo nacional del lucha olímpica. ( Facebook )

El cuerpo del quiropráctico Fernando Herrera Batista, reporta- do como desaparecido, fue encontrado el sábado en el patio de la casa de los suegros en el barrio Malpica, en Río Grande. Las autorida- des continúan con la investigación sobre la causa de muerte sin determinar de Herrera Batista, quien dedicó su vida a ofrecer sus servicios al equipo nacional de lucha olímpica.

4. Muchos la vieron ganar

El esperado combate entre la boricua Amanda Serrano y Katie Taylor la noche del sábado en Nueva York tuvo un resultado sorpresivo cuando, en una decisión dividida, el triunfo le fue adjudicado a la irlandesa. La decisión creó algo de controversia por la manera en que fue vista por los jueces debido a que Serrano pareció pegar los golpes más potentes del encuentro y dejó tambaleando a la medallista olímpica en un par de ocasiones.

5. Cae en su regreso Mónica Puig

Mónica Puig apareció en la casilla número 105 la última vez que estuvo en el ranking de la WTA. ( Bernat Armangue )

La tenista boricua Mónica Puig no obtuvo el resultado deseado en su primer juego oficial en un torneo de la Asociación de Tenis Femenino, en casi dos años, luego de cirugías en el hombro y extensos procesos de rehabilitación y algunos atrasos imprevistos. La estadounidense Danielle Collins venció a Puig 7-5, 6-0 en la ronda de 64 del Abierto de Madrid.

