1.″Es inocente”

A través de uno de sus abogados, la exgobernadora Wanda Vázquez aseguró que no se lucró durante su campaña para la gobernación, por lo que es investigada en la esfera federal. Según trascendió, Vázquez recibió a modo de donativo una encuesta política a cambio de favorecer a un banquero venezolano, identificado como Julio Herrera, con el despido del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Richard Joyner Kelly. “La gobernadora es inocente y quiere que el país sepa que ella no se lucró, que ella no se llevó un peso”, expresó el abogado Ignacio Fernández De-Lahongrais. Vázquez atraviesa una posible acusación por presuntas ilegalidades cometidas durante su campaña primarista a la gobernación del 2020.

PUBLICIDAD

Lee más: Abogado de Wanda Vázquez explica en detalles la posible acusación federal en contra de ella

2. Analizan suspensión

reinaldo rey vargas ( David Villafañe Ramos )

La directora de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Ivelysse Lebrón, dijo que “no se descarta la suspensión de empleo y sueldo” del exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, quien se supone inicie hoy sus funciones en la plaza que se le asignó en dicha agencia tras haber sido transferido desde la Autoridad de Energía Eléctrica. Vargas fue acusado el 6 de mayo en el foro federal bajo cargos de sobornos, comisiones ilegales y extorsión entre el 2017 al 2021. Dicha acusación lo llevó a renunciar a su cargo político.

Lee más: Edificios Públicos no descarta suspender de empleo y sueldo a exalcalde de Humacao

3. Con sabor a Bad Bunny

10 Fotos El exponente urbano realiza el gesto como agradecimiento al apoyo que ha recibido su más reciente producción, "Un verano sin ti".

Bad Bunny volvió a sorprender a sus seguidores este fin de semana, pero de una forma más refrescante. Resulta que estableció un kiosco en la playa Alambique en Isla Verde para regalar helados a sus fanáticos como agradecimiento al apoyo a su nueva producción musical Un verano sin ti que estrenó la semana pasada.

4. Odio mortal

Payton Gendron, de 18 años, autor de un tiroteo mortal en un supermercado de Buffalo. ( Mark Mulville / The Associated Press )

Un adolescente blanco de 18 años, identificado como Payton Gendron, que llevaba equipo militar y transmitía en vivo por Internet con una cámara en su casco, abrió fuego el sábado con un fusil en un supermercado en Buffalo, Nueva York, donde mató a 10 personas e hirió a tres más. Las autoridades describieron el acto como “extremismo violento por motivos raciales”. La policía indicó que el adolescente baleó a 11 personas de raza negra y dos blancas antes de entregarse a los agentes, caos que transmitió en vivo en la plataforma Twitch.

PUBLICIDAD

Lee más: Adolescente mata a 10 personas en supermercado en Nueva York

5. Luto en el rancho vaquero

Pedro 'Cuco' Ortiz, apoderado de los Vaqueros de Bayamón entre 1981 y 2000. ( Archivo )

El exapoderado de la franquicia de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional, Pedro “Cuco” Ortiz, falleció con complicaciones de salud. Tenía 80 años. Ortiz estuvo al frente de los Vaqueros entre 1981 y 2000. Reconocido como uno de los apoderados más respetados en el BSN, Ortiz logró coronas con su equipo en las temporadas de 1981, 1988, 1995 y 1996.

Lee más: Fallece Pedro ‘Cuco’ Ortiz, exapoderado de los Vaqueros de Bayamón