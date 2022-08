1.Se entrega presunto secuestrador

Joshua Manuelle Sánchez Caraballo.

El hombre de 23 años, sospechoso de secuestrar en Gurabo a Coralis Marie Serrano Delgado, de 18 años, se entregó el sábado en Caguas. Joshua Manuelle Sánchez Caraballo, llegó al cuartel junto a su abogado para acogerse a su derecho a mantener silencio. El viernes, el Negociado de la Policía de Puerto Rico activó la Alerta Rosa para dar con el paradero de Serrano Delgado, quien no ha querido declarar contra Sánchez Caraballo. Según la información trascendida, la joven presuntamente llegó al parque del barrio Hato Nuevo, en Gurabo, acompañada por una amiga, para que Sánchez Caraballo le entregara prendas de ropa, pues ella había abandonado el hogar por un incidente de violencia de género del cual no se querelló. El individuo, bajo amenaza con un arma de fuego, obligó a Serrano Delgado a abordar un automóvil y, en la huida, disparó en varias ocasiones. No hubo heridos.

2. Recuperan cuerpos tras naufragio

Operativo por naufragio en la playa Punta Vaquero, en Guayanilla.

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres informó ayer que se lograron recuperar los cuerpos de dos hombres ahogados luego de que naufragara la embarcación en la que viajaban en Guayanilla. Las víctimas, que no llevaban salvavidas, fueron identificadas como Romualdo Serrano Ortega de 52 años y Noel García Rivera de 41 años, residentes de San Germán. En el jetboat viajaban dos jóvenes que sobrevivieron al nadar hacia la orilla utilizando salvavidas.

3. Fin de semana intenso

Los esperados conciertos del exponente Bad Bunny dieron de qué hablar este fin de semana, tanto por sus abarrotadas presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, como por sus críticas al Gobierno y, finalmente, por la iniciativa de recogido de basura en las playas.

4. Cancelan cartelera

El evento que Most Valuable Promotions había planificado para el 6 de agosto en el Madison Square Garden en Nueva York fue cancelado. Se suponía que esa noche, Jake Paul enfrentaría a Hasim Rahman Jr. y, además, la puertorriqueña Amanda Serrano arriesgaría ante la argentina Brenda Carabajal tres cinturones de las 126 libras. Sin embargo, se informó mediante una comunicación escrita que la cartelera no se llevará a cabo debido a que, presuntamente, Rahman Jr. no ha cumplido con unas estipulaciones en el contrato.

5. Otra vez positivo

President Joe Biden

El presidente de EE.UU. Joe Biden dio positivo a COVID-19 de nuevo el sábado, en un caso inusual de reinfección luego de tratamiento con antivirales. Se informó que Biden no muestra síntomas. El mandatario de 79 años, y quien fue tratado con la droga antiviral Paxlovid al enfermar la primera vez el 21 de julio pasado, estará en aislamiento al menos durante cinco días y permanecerá en la Casa Blanca hasta que dé negativo.

