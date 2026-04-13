Las 5 noticias del fin de semana

1 Asesinan policía en Ponce Un agente de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce falleció el viernes camino al hospital luego que fuera baleado en medio de una investigación en el estacionamiento de una megatienda, en Ponce, salvando la vida de un agente encubierto en medio de una transacción. Dos hombres fueron arrestados en los predios del estacionamiento del centro comercial donde ocurrieron los hechos, mientras que un tercero se entregó a la Policía el sábado.

2 Exitosa misión a la Luna Artemis II culminó el viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, tras diez días históricos y sin mayores percances. La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406,771 kilómetros de la Tierra. Igualmente, probó por primera vez el soporte vital humano en una nave al pasar sobre la cara oculta de la Luna.

3 Un FEI para Ciary Pérez Peña El Departamento de Justicia refirió el viernes a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para que se designe un fiscal especial que determine si deben radicarse cargos criminales en su contra por las irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes. Las imputaciones surgieron a principios de febrero, luego de que trascendiera que unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

4 Fracasan las negociaciones Las delegaciones estadounidense e iraní se fueron el domingo de Islamabad después de 21 horas de negociaciones iniciadas el sábado, sin haber llegado a un acuerdo, aunque con los canales de comunicación abiertos para el diálogo ante un posible acuerdo de paz. Las conversaciones fluyeron entre contacto directo de ambas partes con la mediadora Pakistán. Sin embargo, en dos puntos, al parecer, no pudieron ponerse de acuerdo: un compromiso formal de Irán de que no desarrollará un arma nuclear y en la reapertura total del estrecho de Ormuz.