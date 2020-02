1. ¡Adiós enero!

Con un conteo regresivo y fuego artificiales, igual a como se celebra el Año Nuevo, cientos de personas despidieron el mes de enero en la Placita de Santurce. Cuando dieron las 12:00 de la medianoche, los presentes festejaron la llegada de febrero entre gritos de alegría y abrazos. Y es que el primer mes del 2020 y los temblores a su paso, fue tan atropellado que muchos decidieron darle una buena partida. Imágenes del "festejo" en la Placita de Santurce y otros negocios fueron compartidas en redes sociales.

2. Febrero inicia con 18 temblores

El mes de febrero inició con 18 temblores en 32 horas, según datos de la Red Sísmica. Seis de esos 18 movimientos telúricos fueron de una intensidad mayor a los 4 puntos. Los de mayor intensidad fueron de magnitud 4.2, uno en la región del cañón de la Mona, y otro en la falla septentrional. Estas fallas son al noroeste de Puerto Rico, distante de los pueblos más afectados por los recientes movimientos telúricos. Puerto Rico comenzó a temblar de forma notable para la mayoría de la ciudadanía el 28 de diciembre, reportándose el más severo el 7 de enero en la región sur con intensidad 6.4, como parte de una secuela sísmica que ha destruido residencias, edificios, iglesias y escuelas.

3. No logra los endosos

El senador José Nadal Power tenía un acuerdo con Carlos “Charlie” Delgado Altieri, precandidato a la gobernación por el PPD, para recoger los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones, pero fue incumplido. Esta fue una de las razones que otorgó Nadal Power para explicar por qué no logró entregar los 4,000 endosos y así poder continuar en carrera por la silla de la comisaría residente en Washington para las elecciones de 2020.

4. Espinal no se quita

(VANESSA SERRA DIAZ)

A pesar de que las oportunidades de Jaime Espinal para representar nuevamente a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos prácticamente se desvanecieron el sábado cuando cayó 2-1 ante Evan Ramos en la eliminatoria nacional en los 97 kilogramos, el luchador enseguida puso a descansar cualquier rumor de que se retira de las competencias. “Esto no se ha acabado. Ahora tengo más deseo que antes porque ahora tengo peleas aquí. Me iba a Estados Unidos para foguear y ahora tengo con quien”, aseguró Espinal. “Aunque Puerto Rico no me apoye, sigo entrenando en Estados Unidos y me puede seguir llevando a otras competencias. No necesariamente para tratar de clasificar a las olimpiadas, pero la vida no se acaba. No me he retirado”, reafirmó.

5. Nombran coordinador general

La Casa Blanca nombró al contralmirante Peter J. Brown de la Guardia Costera como enlace entre la Casa Blanca y el gobierno de Puerto Rico para acelerar los trabajos de recuperación en la isla, informó la comisionada residente, Jenniffer González. “Este nombramiento por la Casa Blanca nos ayudará a mover en las agencias federales los recursos para la recuperación. Agradezco al presidente esta designación; que es un buen paso en la recuperación de la isla”, expresó González por escrito.

