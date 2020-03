1. Aclara rumores de cierre total

La gobernadora Wanda Vázquez pidió a la ciudadanía mantener la calma y no atestar los comercios para abastecerse de provisiones y artículos de primera necesidad por temor a que sean cerrados. “Quiero pedirle calma al pueblo, NO hay en este momento decisión alguna para ampliar el toque de queda. Tampoco se cerrarán los comercios autorizados, NO hagan caso a informaciones falsas en redes sociales o mensajes de WhatsApp...”, destacó en Twitter.

2. Culpable Abel Nazario

(Vanessa Serra D’az)

El senador Abel Nazario dijo que renunciará a su escaño luego de que fuera hallado culpable por 28 cargos de fraude.

Al escuchar el veredicto del jurado federal, Nazario se mantuvo impávido.

El exalcalde fue arrestado y acusado el 12 de septiembre de 2018 y, en esencia, se le imputaron 37 cargos criminales que luego fueron reducidos a 34. El desfile de prueba duró 12 días en la sala del juez Joseph Laplante, en el Tribunal Federal.

La vista de sentencia se celebrará el 20 de junio de 2020.

3. Pospuesta la primaria demócrata

(Tony Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en ley la medida que ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) posponer las primarias presidenciales demócratas en Puerto Rico hasta el 26 de abril. La pieza, además, autoriza a posponer aún más la elección primaria, si la situación de emergencia por el COVID-19 persiste en la Isla.

4. UPR elimina recargos

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, encomendó a los rectores del sistema universitario que flexibilicen el proceso de otorgamiento de los planes de pago de matrícula y que dejen sin efecto el cobro de recargos por retrasos en todas las unidades.

“Impartimos instrucciones para ayudar a nuestra comunidad universitaria a enfrentar esta emergencia (por el coronavirus), de manera que puedan concentrarse en su seguridad física y emocional, así como en la continuidad de las clases por medio de tecnologías en línea”, señaló.

5. JSF pide aplazar vista

La Junta de Supervisión Fiscal anunció que, ante la emergencia que ha suscitado el COVID-19, radicará una moción para que se aplace “hasta nuevo aviso” la vista en la que se considerará el propuesto plan de ajuste fiscal de reestructuración de la deuda pública de $35 mil millones del País. “La salud y seguridad del pueblo de Puerto Rico debe ser la prioridad en este momento”, indicó la JSF en declaraciones escritas.

