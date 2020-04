1. Primera baja por coronavirus en la Policía

El agente Miguel Martínez Ortiz, con 28 años de servicio en el Negociado de la Policía, se convirtió en el primer miembro de ese cuerpo en caer vencido ante el coronavirus. El hombre de 56 años de edad ingresó a un hospital en San Juan el pasado 5 de abril, pero su condición se agravó y falleció. Al momento, el Negociado de la Policía tiene un centenar de casos positivos, casi 1,000 en aislamiento y unos 831 se han reincorporado.

2. Nadie se cuelga este semestre

(LUIS ALCALA DEL OLMO)

Todos los estudiantes del sistema público de enseñanza pasarán de grado y no serán penalizados por la paralización de clases a consecuencia de la pandemia por el coronavirus o por los terremotos de principios de año. Así lo informó el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández. La determinación ha sido aplaudida por unos sectores y criticada por otros a los que les preocupa cómo se repondrá el material lectivo dejado de ofrecer a los estudiantes.

3. Cifra mortal

Este fin de semana, el número de muertes en el mundo provocadas por el coronavirus superó las 200,000, dijeron investigadores de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, India empezó a mitigar la estricta cuarentena impuesta a sus 1,300 millones de habitantes por la pandemia del COVID-19, al permitir la reapertura de las tiendas de vecindario.

4. Un misterio su estado de salud

China envió a expertos médicos a Corea del Norte por la salud del líder Kim Jong-un, reportó The New York Post. Según el diario, al frente está un alto funcionario del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino. Ante la especulación de que el líder está en estado vegetativo luego de una operación cardiaca, una fuente dijo que estaba vivo y planeaba una aparición en público pronto. Informes anteriores dijeron que pudo haberse refugiado en un lugar no revelado para evitar contraer el coronavirus.

5. No hablaba en serio, era sarcasmo

El presidente, Donald Trump dijo que estaba hablando “sarcásticamente” cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus, una idea que ha generado una fuerte polémica y rechazo entre la comunidad médica. “Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente”, afirmó Trump posteriormente en conferencia de prensa.

