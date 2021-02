1. Advertencia por marejadas

Los directivos del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Departamento de Seguridad Pública exhortaron a toda la población a no acudir a las playas de la costa norte ante el fuerte oleaje, que ha fluctuado entre los 12 a 14 pies con olas rompientes de hasta 20 pies de alto. Este aumento en la actividad de lluvia y el deterioro en el mar se debe a un frente frío en la región combinado con una vaguada en el área.

Lee más: Advierten al público a no entrar al mar en la costa norte por evento de resacas

PUBLICIDAD

2. Demandan al gobierno

Jaideliz Moreno Ventura.

La familia de Jaideliz Moreno Ventura demandó al Gobierno de PR por violación a los derechos humanos y civiles. Los hechos se remotan al 12 de enero de 2020, cuando la adolescente de 13 años falleció en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques, luego de que experimentara episodios de convulsiones que no pudieron ser atendidos, según se alegó, por la falta de medicamentos y equipos médico. Vieques no cuenta con un hospital desde que el huracán María afectó las instalaciones en 2017.

Lee más: Familia de menor fallecida en Vieques demanda al gobierno por violación a los derechos humanos

3. $30 millones menos para Educación

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dio a la gobernadora Wanda Vázquez Garced hasta el próximo 7 de junio para que presente un nuevo presupuesto compatible con el plan fiscal certificado.

La Junta de Supervisión Fiscal acordó castigar al Departamento de Educación reteniéndole $30 millones de su presupuesto por su incumplimiento con poner en práctica un sistema efectivo de nómina y así dejen de emitir pagos indebidos a personas que ya no trabajan allí, que no asisten o no registran bien sus horas de trabajo.

Junta de Supervisión Fiscal le quitará $30 millones al Departamento de Educación

4. Híbridas las fiestas de la calle San Sebastián

Las Fiestas de la Calle San Sebastián no se celebraron de la manera tradicional este año debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, pero sirvieron de alivio para los artesanos locales, que tuvieron una oportunidad para exponer y vender sus trabajos en las plazas del Viejo San Juan. La parte festiva del evento se llevó a cabo a menor escala, sin que faltara la presencia de pleneros y cabezudos por las calles adoquinadas, y con eventos musicales virtuales.

PUBLICIDAD

5. A ponerse la mascarilla

Una mujer usa mascarilla mientras camina por una calle de la ciudad de Nueva York, el martes 19 de enero de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan)

Los pasajeros de aviones y transporte público como autobuses y metro en Estados Unidos deberán usar mascarilla durante sus viajes a partir de esta semana, como medida para frenar la propagación de COVID-19 en el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron la norma, que se apoya en una orden anunciada el 21 de enero por el presidente Joe Biden.

Lee más: Estados Unidos impone uso de mascarilla en vuelos y transporte público