Las 5 noticias más leídas del fin de semana

1 Giro en el caso de Gabriela Nicole El testimonio de Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, quien se sentó a declarar el viernes en el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, sorprendió al revelar que una fiscal le pidió que comparara el objeto filoso que observó con un bolígrafo. Este nuevo giro ocasionó que el juez retirara el jurado para llevar a cabo una vista de Regla 109 para decidir si ese testimonio es admisible en el juicio. Posteriormente se prosiguió con esa línea de preguntas.

2 Lamentan cierre Con dolor y rodeados de recuerdos, un histórico destino de entretenimiento familiar en el sur de California se prepara para recibir a sus últimos visitantes. Después de más de medio siglo de funcionamiento, Fiesta Village Family Fun Park anunció que cerrará definitivamente sus puertas durante julio, lo que pone fin a una trayectoria que acompañó a generaciones de residentes del Inland Empire.

3 Fallece senador El senador republicano Lindsey Graham, con 71 años recién cumplidos, falleció en la tarde del sábado tras sufrir una “breve y repentina enfermedad”, según confirmó ayer su oficina en redes sociales. El senador cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.

4 Volcán de lodo Un volcán de lodo ha aparecido frente a la costa sur de Trinidad, formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla.