Las cinco del fin de semana

1 Estado de emergencia por falta de agua La Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ordenó el viernes la activación de la Guardia Nacional tras declarar un estado de emergencia en el uso del agua, debido a la disminución de los niveles de los principales embalses debido a la sequía. De otra parte, se le ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitir una orden administrativa de congelación de precios respecto de los productos, materiales, equipos, suministros y servicios de primera necesidad necesarios para atender la emergencia.

2 Gobierno da pa’lante al proyecto Esencia El gobierno de Puerto Rico autorizó la construcción del proyecto de lujo Esencia en la región suroeste de la isla, el cual ambientalistas han criticado duramente, advirtiendo que sobrecargaría los recursos de la zona y amenazaría la vida silvestre. El proyecto, a un costo de $2,000 millones, se construiría en 2,000 acres en Cabo Rojo. Incluiría 500 habitaciones de hotel de lujo, 1,200 residencias privadas, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela y un centro médico abierto las 24 horas, entre otras cosas.

3 Desaparece surfista en Portugal Las autoridades marítimas de Portugal suspendieron la búsqueda del surfista profesional Arran Strong, de 28 años, quien desapareció el pasado lunes mientras practicaba surf en la costa del país europeo. Tras varios días de intensas labores de rescate, las esperanzas de encontrarlo con vida son prácticamente nulas. Strong desapareció en el mar mientras recorría el tramo entre las playas de Monte Clérigo y Carrapateira.

4 Pina deberá cumplir toda la sentencia El productor de música urbana, Rafael “Raphy” Pina Nieves, deberá cumplir el año de libertad supervisada que le resta de su sentencia por el caso por violación a la ley de armas, según determinó el juez federal Francisco Besosa. Pina había solicitado la terminación temprana de la libertad supervisada. Sin embargo, el juez mostró preocupación con que pudiera ser un reincidente y, tras la oposición de la Fiscalía federal y de la oficial de probatoria, la petición fue denegada.