Las cinco historias destacadas del fin de semana

1 Fallece actor Bobby Brown El actor Bobby J. Brown falleció la semana pasada en un trágico accidente en su residencia, trascendió el viernes. Tenía 62 años. Brown, recordado por la serie “The Wire”, murió por inhalación de humo al quedar atrapado en un incendio en su propiedad, en Maryland. Además de “The Wire”, Bobby también participó en “Law & Order: Special Victims Unit” y “We Own This City”.

3 Otro premio gordo en Puerto Rico Una jugada automática realizada en la Farmacia San Martín, ubicada en Manatí, logró que un ciudadano se convirtiera en el nuevo ganador del Loto Cash. El premio, según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico en comunicado de prensa, fue de $1,595,000. Las ventas del Loto Cash, que se sortea los lunes, miércoles y viernes, aportan al desarrollo de importantes programas y servicios en beneficio del pueblo puertorriqueño.

4 Inesperada muerte de lanzador de la Doble A El estelar lanzador de los Próceres de Barranquitas de la Liga de Béisbol Superior Doble A, Jhon Vargas, falleció de manera repentina, según informó el viernes la Federación de Béisbol de Puerto Rico. No se ofrecieron detalles sobre las causas de su muerte. El lanzador estaba señalado para abrir el juego del viernes frente a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales. Ante la dolorosa noticia, la FBPR suspendió el partido para brindar el espacio necesario a los jugadores, cuerpo técnico y personal del equipo de Barranquitas.