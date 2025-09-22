Las cinco noticias del fin de semana

1 Revelan autopsia Las autoridades revelaron que el hombre que quedó inconsciente tras montarse en una montaña rusa en el nuevo parque de Universal Orlando Resort murió a causa de lesiones por impacto contundente, trascendió el viernes. Según datos divulgados por un médico forense, la muerte fue accidental, aunque no se reveló los detalles sobre las lesiones. Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue hallado inconsciente después de montarse el miércoles en la montaña rusa de Epic Universe.

2 Despiden a Charlie Kirk Miles de personas se congregaron ayer, domingo, en Arizona para despedir al activista ultraconservador Charlie Kirk, quien fuera asesinado el pasado 10 de septiembre mientras participaba de un conversatorio en una universidad en Utah. La ceremonia tuvo lugar en el Estadio State Farm de Glendale, con capacidad para 73,000 personas y contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a gran parte de la cúpula del gobierno.

3 Cierra en grande Bad Bunny El cantante de música urbana Bad Bunny culminó su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una monumental función que fue transmitida en vivo para todo el mundo a través de la plataforma Amazon Music. El punto culminante y más emocionante de la noche fue la presentación del también boricua Marc Anthony, quien interpretó la emblemática canción “Preciosa” junto al llamado “Conejo Malo”. Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista urbano, iniciará próximamente una gira mundial.

4 Sube el precio de la leche El precio del galón de leche, que en realidad es de 120 onzas, subirá unos 12 centavos tan pronto como este próximo jueves. También registrará un aumento el precio de la leche UHT de unos nueve centavos. Específicamente, el precio del galón de leche aumentó de $6.97 a $7.09, Mientras, la leche UHT incrementó el precio de la “cajita” o cuartillo en nueve centavos. Su costo será de $2.18.