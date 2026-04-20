Las cinco noticias que ocurrieron este pasado fin de semana

1 Muere Oscar Schmidt El brasileño Oscar Schmidt, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, falleció el viernes a los 68 años, luego de batallar durante 15 años con un tumor cerebral. Conocido en Brasil como “Mão Santa” por su letal tiro a distancia, Schmidt es considerado uno de los máximos anotadores en la historia del baloncesto. Nunca jugó en la NBA pese a ser seleccionado por los New Jersey Nets en 1984. Optó por mantenerse elegible con la selección nacional, a la que representó durante 19 años.

2 Aparece información de cabilderos El Departamento de Justicia aseguró el viernes que la información de las ocho firmas de cabilderos que “no era visible” en el portal público, entre ellas, Politank, estuvo disponible todo el tiempo y que la situación respondió a una falla interna. En un comunicado, sostuvieron que “en ningún momento se vieron comprometidas la seguridad, la información ni los datos del Registro… se concluyó que la situación respondió a una falla técnica de programación, la cual ha sido corregida y será mejorada aún más para que esto no vuelva a suceder”.

3 Devolverán aranceles Un nuevo sistema para reembolsar miles de millones de dólares en aranceles, tras la anulación de esas tarifas por el Tribunal Supremo, comenzará a operar desde este lunes en Estados Unidos, trascendió el viernes. El mecanismo, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permitirá devolver cerca de $166,000 millones en aranceles que fueron impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Los reembolsos estarán dirigidos exclusivamente a empresas importadoras que pagaron estos aranceles.

4 Molesta Alexandra Malagón Agraviada y molesta se encuentra la actriz Alexandra Malagón por la difusión de videos difamatorios en contra de su esposo, el cantante Gilberto Santa Rosa. En uno de los videos aparece el veterano salsero cantando en un show el tema “Conciencia” y en medio de la grabación se escucha un “voice over” diciendo que ese tema lo estaba interpretando al ver a su esposa entre el público besando a otro hombre. En otros pietajes aparece Gilbertito recomendando pastillas para adelgazar y otro video de su concierto íntimo que grabó en diciembre pasado fue alterado.