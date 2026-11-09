Como culminación de los esfuerzos realizados durante octubre, Mes de Concienciación sobre el Síndrome de Down, la Fundación Lily’s Angels celebrará mañana el gran cierre de su campaña Somos Parte / We Belong.

La actividad será de 2:30 p.m. a 4:30 p.m., en Popular Plaza de DISTRITO T-Mobile, en San Juan.

El evento es gratuito y se realizará en un espacio accesible.

El encuentro reunirá a estudiantes, familias, educadores, profesionales de la salud y aliados comunitarios para celebrar la participación de los equipos y extender el mensaje de la campaña: crear oportunidades para que las personas con síndrome de Down puedan aprender, compartir y aportar a su comunidad.

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El programa incluirá: lectura bilingüe, ejercicio y yoga adaptados, un reto grupal de actividad física inclusiva y un conversatorio sobre inclusión en salud, educación y seguridad pública.

El evento contará con la participación del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y del secretario de Seguridad Pública, Arthur J. Garffer, junto a directores escolares, médicos y otros expertos.

“El 10 de noviembre la lección no se va a explicar: se va a vivir. Cada líder presente va a leer y a moverse como lo hicieron los estudiantes de La Esperanza, y va a ver lo que logra una hora de inclusión bien hecha”, expresó Kristen Friscia Benítez, MPH, fundadora y directora ejecutiva de Lily’s Angels.

Somos Parte / We Belong combina salud, alfabetización bilingüe e inclusión comunitaria. La campaña, auspiciada por DREAMS, busca promover una mejor comprensión de las necesidades de las personas con síndrome de Down, apoyar recursos de lectura bilingüe y fomentar experiencias compartidas entre estudiantes con y sin discapacidad. También procura recaudar fondos para respaldar estas áreas de trabajo en Puerto Rico.

¿Qué se logró?

Durante el mes de octubre, Lily’s Angels convocó a escuelas, equipos deportivos, empresas, familias y grupos comunitarios a participar en cuatro retos semanales de aproximadamente 15 minutos, inspirados en ejercicios realizados por estudiantes con síndrome de Down. Cada equipo fue invitado a crear su propia versión, incorporando alternativas para que todos pudieran participar.

Al 31 de octubre, la campaña contaba con 46 personas inscritas de nueve escuelas, clubes y programas, además de 19 equipos registrados. La dinámica invitó a observar los videos semanales, grabar una respuesta y compartirla en las redes sociales, etiquetando a @lilys_angels.

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Los retos se inspiraron en una experiencia desarrollada en la Escuela La Esperanza mediante cuatro visitas de una hora entre septiembre y octubre. Las sesiones combinaron lectura compartida, vocabulario bilingüe y movimiento adaptado, con materiales del programa Little Voices, Big DREAMS™, de All Access Academics, y el acompañamiento de jóvenes voluntarios conocidos como Angel Advocates.

Según los informes del personal, para la tercera visita algunos estudiantes recordaban palabras en inglés y habían avanzado a escribir oraciones; en la cuarta, utilizaban espontáneamente palabras y movimientos practicados. Estos resultados se documentaron mediante observaciones de las sesiones. Por su parte, los voluntarios que respondieron la encuesta sobre la experiencia la calificaron como excelente y expresaron que participarían nuevamente.

La iniciativa cuenta con alianzas de servicio comunitario con Saint John’s School, The Baldwin School of Puerto Rico, el Colegio San Ignacio de Loyola y estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La Escuela La Esperanza ha colaborado con rutinas adaptadas de ejercicio, mientras que el Departamento de Educación aportó un video de actividad física adaptada para promover la campaña.

Además de los ejercicios, Somos Parte invita a compartir Angel Moments: logros, gestos de amabilidad y momentos de trabajo en equipo que muestran cómo se vive la inclusión en lo cotidiano. Otro elemento distintivo es el gesto Angel Wings, que consiste en cruzar los pulgares y extender los dedos con las palmas hacia afuera, formando unas alas con las manos. Puede realizarse sentado o de pie y representa el mensaje de pertenencia de la campaña.

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Liderada por Friscia Benítez, la iniciativa busca que las colaboraciones continúen más allá del mes de concienciación. Las personas y organizaciones pueden apoyar mediante donativos o auspicios dirigidos a encuentros educativos con médicos, recursos accesibles, lecturas bilingües y actividades inclusivas. Los donativos permanecen en Puerto Rico.

Como parte de su labor educativa, Lily’s Angels ofrece talleres libres de costo a hospitales, instituciones de salud y otras organizaciones interesadas en fortalecer la inclusión en sus servicios, con especial atención a las necesidades de niños y jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades.

La invitación al gran cierre está abierta a toda la comunidad. Para conocer la campaña, ver los videos y explorar alternativas de participación y apoyo, visite https://somosparte.lilysangels.org/, siga a @lilys_angels en Instagram o comuníquese con admin@lilysangels.org o al 787-397-3507.