Brendan Fraser, ganador del premio Oscar, no lo pensó dos veces cuando en la alfombra roja de “Pressure” notó la presencia de un fanático con Síndrome de Down, quien estaba en búsqueda de retratarse junto al actor, y se apresuró para ayudarlo.

El momento se dio el martes pasado cuando, a cuatro meses de que “Pressure” se estrenase en Estados Unidos, la película inglesa tuvo su premiere en Reino Unido.

Mientras el actor saludaba a fotógrafos, provenientes de sitios de distintas partes del mundo, se tomó un momento para alejarse de los reflectores al notar de un fanático trataba de capturar una imagen de él detrás de las vallas de contención. Incluso sin que el joven hiciera algún gesto para llamar la atención del actor de “The Whale”, este tomó la iniciativa de acercarse, tomar el teléfono móvil del fan y asistirlo, explicándole la forma más sencilla de capturar una selfie.

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Su seguidor, atento, siguió las insturcciones del actor, que, sin importar que el presentador de ceremonias ya comenzaba a ofrecer un interludio sobre la proyección del filme, dirigido por Anthony Maras, hablaba con el muchacho con total serenidad y paciencia.

Fue así que se retrataron juntos; gesto que no ha pasado desapercibido por los seguidores del actor, quien afirman que se condujo con un acto de admirable nobleza.

Cabe destacar que, en 2002, Fraser recibió a su primer hijo, Griffin, quien fue diagnostigado con el trastorno del espectro autista y, como el mismo ha reconocido, llegó a su existencia a darle una lección de vida.

En una conferencia en que Fraser participó hace tres años, como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Greewnwich, contó que, cuando conoció el diagnóstico de su hijo, creyó que se trataba de una situación que necesitaba “solución” pero, con el tiempo, cayó en cuenta de que tenía que aprender a criar a una persona con necesidades distintas a la que otro menor demandaría.

“Luché contra el instinto de pensar ‘arrégalo’. No soy un experto en los distintos trastornos del espectro autista, soy padre y, eso es de lo que puedo hablar. Mi hijo Griffin tiene un retraso en el habla, lo tuvo desde muy pequeño, recibimos el diagnóstico y nos quedamos atónitos debido a la sorpresa de no saber qué hacer”.

“Pressure” habla de la Segunda Guerra Mundial y como, dos metereólogos, James Stagg (Andrew Scott) y Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) se debaten por sus creencias de la lluvia y cómo esta influye en el enfrentamiento bélico.