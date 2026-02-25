La barcaza que permanecía encallada desde hace dos semanas en la entrada de la bahía de San Juan fue finalmente removida en la madrugada de este miércoles, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El teniente de fragata Ray López informó a El Nuevo Día que la embarcación fue liberada a las 2:30 a.m. y trasladada de manera segura hasta el muelle 16 alrededor de las 4:00 a.m., culminando así el segundo intento de reflotamiento. El primer operativo, realizado el martes en la madrugada, pero solo se logró desplazarla unos 30 pies.

La barcaza había encallado el pasado 9 de febrero, luego de que se rompiera el cable del remolcador que la guiaba hacia la bahía y una marejada la empujara contra el rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro.

Según explicó López el mencionado diario, las condiciones marítimas de esta madrugada resultaron más favorables. Aunque la marea alta estaba prevista para las 3:54 a.m., el oleaje y los avances logrados en la jornada previa facilitaron la maniobra. Los equipos presurizaron con aire los compartimentos de la barcaza para mejorar su flotabilidad, lo que permitió finalmente remolcarla fuera del área donde estaba varada.

Antes de iniciar el traslado, las autoridades verificaron la estabilidad de la estructura, confirmaron que la presión de aire se mantenía adecuada y descartaron riesgos adicionales, incluido el posible hundimiento. Posteriormente, la embarcación fue movilizada mayormente fuera del canal de navegación, con cruces puntuales, hasta llegar a su destino.

El propietario de la barcaza evaluará ahora las reparaciones necesarias, mientras agencias correspondientes inspeccionarán la zona del encallamiento para determinar si hubo daños al entorno que requieran acciones adicionales.