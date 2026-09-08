Yendriel Díaz López, el niño que se recupera del brutal ataque de unos perros realengos en San Sebastián la semana pasada, finalmente recibió la vacuna contra la rabia por la que abogaba su madre para evitar complicaciones en la salud del menor.

Fue en la tarde de este martes que al alumno de 11 años de la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez, en San Sebastián, le fue administrada la vacuna, una acción que su madre, Yenilín López, había estado pidiendo desde que llegaron al Centro Médico de Río Piedras el pasado jueves.

Claramente estresada, Yenilín informó a Primera Hora que ayer había recibido una sorpresiva visita del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, quien le comunicó que habían decidido que Yendriel no necesitaba la vacuna contra la rabia, algo que la había dejado consternada.

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“El tiempo sigue corriendo, no se le ha administrado esa vacuna, y las razones que me da el Departamento de Salud realmente para mí como mamá no me convencen, no me siento segura”, sostuvo antes de que este diario pidiera una reacción de la agencia, la que finalmente revirtió la determinación.

“Realmente ha sido un revolú, porque el secretario de Salud inicialmente ayer envió un comunicado donde decía que la vacuna estaba siendo tramitada y supuestamente iba a llegar hoy. Sin embargo, minutos antes de eso me ha llamado a mí un epidemiólogo diciéndome que, supuestamente, la infectóloga evaluó el caso de Yendriel, no sé basándose en qué, y que el caso de Yendriel no cualificaba, no era necesario ponerle la vacuna. Entonces, eventualmente, después que sale esa información que contradice lo que había dicho el secretario inicialmente, pues el secretario de salud se retracta de lo que había dicho y se une a lo que (la infectóloga) dijo. De igual forma vino aquí y me dijo lo mismo, que el caso de Yendriel no necesitaba la vacuna”, relató.

El menor fue atacado por siete perros en los predios de su escuela en San Sebastián. ( Suministrada )

Agregó que el secretario no le ofreció “ningún tipo de argumento válido” para esa decisión, toda vez que admitió que no habían capturado a los perros que atacaron a su hijo, no los habían evaluado, ni tampoco le habló de algún posible riesgo, efecto o contraindicación.

“La realidad es que lo que me dicen es que ellos en lo único que se basan es que los perros atacaron a Yendriel en manada, y que supuestamente si tuviera rabia no atacan en manada. Eso solamente. No porque ellos hayan estudiado a los perros, no porque ellos estuvieran vigilando a los perros ni nada. Porque la realidad es que ellos no han tenido ningún tipo de acción hacia esos perros”, añadió la madre en tono de desesperación.

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Posteriormente, temprano esta tarde el niño recibió la inoculación.

Vuelven los perros

La madre del menor comentó que, aunque se había dicho que el Municipio de San Sebastián había recogido a los canes que habían atacado a su hijo, “ayer y hoy había perros dentro de la escuela del nene y en los alrededores”.

López tampoco sabía qué había pasado con los perros que atacaron a su hijo. Comentó que “al día siguiente que ellos atacaron supuestamente encontraron dos o tres perros muertos. Desconozco las circunstancias en la que murieron esos perros. Pero sí hoy, a cinco o seis días de lo sucedido, había perros anoche durmiendo en la cancha de la escuela, y había perros en los alrededores del complejo deportivo”.

Sobre la información de que harían pruebas a un perro que se entiende habría capturado el Municipio de San Sebastián, indicó que “él (secretario) me dijo a mí ayer que no. Que a ese perro, no… que el alcalde supuestamente lo tenía capturado, pero que no. Me lo dijo al frente del secretario de Educación, me lo dijo al frente del director de aquí de médicos y me lo dijo al frente de mi esposo”.

En medio de toda la situación, Yenilín admitió sentirse “bien drenada.

“Te digo, yo anoche caí en un ataque de ansiedad. Esta mañana me levanté con un ataque de ansiedad. Yo estoy demasiado… es la vida y la salud de mi hijo”, insistió.

“Y como les dije, ya hace unos años atrás yo perdí a mi hijo, que falleció, y esto me pone a mí en una posición bien difícil”, insistió, con evidente tono de angustia.

“Yo lo que quiero es ya terminar esta pesadilla. A mí no me gusta estar entrando en las redes y estar viendo todo el tiempo el caso de Yendriel. Yo quiero ya terminar con esto, que el niño tenga salud y todo esto quede en el pasado”, insistió.