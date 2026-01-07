LUMA Energy comenzó este 2026 con mejoras planificadas en 9 pueblos que podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico hoy, miércoles.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.

Relacionadas

  1. Gobierno defiende su acción legal contra LUMA sin importar lo que haga la Junta de Supervisión Fiscal

  2. Desestiman petición de LUMA de enviar demanda del Gobierno al foro federal

  3. Tirijala entre el gobierno y LUMA Energy por la cancelación del contrato

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Dorado

San Juan

Coamo

Ponce

Barranquitas

Orocovis

Bayamón

Juncos

Trujillo Alto