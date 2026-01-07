LUMA inicia el 2026 con trabajos que afectarán la luz en 9 municipios
Se anticiparon interrupciones eléctricas.
LUMA Energy comenzó este 2026 con mejoras planificadas en 9 pueblos que podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico hoy, miércoles.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Dorado
San Juan
Coamo
Ponce
Barranquitas
Orocovis
Bayamón
Juncos
Trujillo Alto