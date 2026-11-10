Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, remoción de vegetación y trabajos en los postes son parte de las labores que LUMA Energy realizará este martes en más de una decena de municipios.

Verifica si el tuyo está incluido, pues pudieran haber interrupciones de luz mientras se completan los trabajos.

Aibonito

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barriada San Luis, calle Palestina.

Arroyo

Remueve vegetación: Bo. Jacanas, Bo. Antigua, final sector Rincón.

Carolina

Trabajos en postes: Urb. Villa San Antón, Villa San Carlos.

Cidra

Remueve vegetación: Bo. Beatriz, Parcelas Nuevas, Parcelas Viejas, sector Los Robles, Urb. Reales de Beatriz, sector Colinas del Capitán, sector Los Rodríguez, Hacienda Ingenio.

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Comerío

Restauración y modernización de subestaciones: Sector Doña Mayo, Bda. Pasarell, comunidad Las Casitas, comunidad Piñas, comunidad Río Hondo, Escuela Elemental Piñas Arriba, Residencial Manuel Martorell Pérez, sector La Juncia, sector Laso, sector Villa Brava, Urb. La Hacienda, Urb. La Plata, Urb. Sabana del Palmar, Bda. El Cielito, Escuela Ramón Alejandro Ayala, sector casco urbano, sector Doña Elena Abajo, sector Vuelta del Dos, sector La Maya, comunidad Naranjo, sector Frontera, sector Pelegrín Santos, Bda. Manuel Espina, Escuela Juana Colón, Escuela María C. Santiago, Parcelas La Hacienda, sector El 26, sector El Verde, sector Higüero, sector La Prieta, sector Vicente, Urb. Ariel, Urb. Hacienda Campo Bello, Urb. Río Plata, Urb. Vista Verde, sector Cayito Río y sector Mulitas.

Dorado

Remueve vegetación: Bo. Espinosa, sector Abra Williams, restaurante El Batey, PR-694 intersección PR-6659 en Bo. Maguayo, sector Luisa López, PR-659, Alturas del Plata, Urb. Bosque Dorado y sector Santa Rosa.

Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urb. Jardines de Guamaní, Urb. Brisas del Mar II, Urb. Valles de Guayama, Urb. Extensión Valles de Guayama, colmado Pica/Garage Shell.

Guaynabo

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado: Urb. Alturas de Torrimar, calles 9, 12 y 13.

Ponce

Remueve vegetación: Corral Viejo.

Río Grande

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urb. Río Grande Estates, Urb. Río Grande Estates 3 y Urb. Río Grande Estates 4.

Sabana Grande

Remueve vegetación: Sub. 6572 C.C.L.

San Germán

Instalación de aparatos automatizados: Sector Armando Rivas, derecha, en Bo. Rosario, carretera 330 interior.

San Juan

Requerido por cliente: Escuela de Helicópteros, SJ Jet Charter, Caribbean Aviation, Isla Grande Fly School, oficina de la Autoridad de los Puertos, Antilles Cement en zona portuaria, Isla Grande y calle Poppy en la Urb. Borinquen Gardens.

Santa Isabel

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Bo. Paso Seco, Parcelas Nuevas, sector El Ojo, Urb. Hacienda Concordia I y II, Vuelta del Cobo.

Utuado

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Las Palmas, camino Candito Salva y Paso Palma.