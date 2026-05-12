Más de 20 pueblos tendrán cortes de luz este martes por trabajos de LUMA
Mira aquí la lista de pueblos en los que trabajarán.
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Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este martes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a más de 20 municipios alrededor de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa y la remodelación de subestaciones.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, detalló LUMA en su comunicado.
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Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Barranquitas
Caguas
Naguabo
Coamo
Lares
Guánica
Aguada
Cabo Rojo
Adjuntas
Guaynabo
Las Marías
Cayey
Gurabo
Las Piedras
Río Grande
Santa Isabel
Isabela
Luquillo
Mayagüez
San Sebastián
Bayamón