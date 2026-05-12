Los trabajos programados de LUMA Energy continuarán este martes con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a más de 20 municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa y la remodelación de subestaciones.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”, detalló LUMA en su comunicado.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Barranquitas

Caguas

Naguabo

Coamo

Lares

Guánica

Aguada

Cabo Rojo

Adjuntas

Guaynabo

Las Marías

Cayey

Gurabo

Las Piedras

Río Grande

Santa Isabel

Isabela

Luquillo

Mayagüez

San Sebastián

Bayamón