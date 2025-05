Cerca del 81% de las personas en Puerto Rico cuentan con el Real ID, un documento esencial -desde el próximo 7 de mayo- a la hora de abordar vuelos domésticos o acceder a instalaciones federales.

Sepa que si es del restante 19% que no ha tramitado la identificación y planea viajar próximamente, corre el riesgo de enfrentar contratiempos en el aeropuerto y se podría retrasar su abordaje, mientras las autoridades hacen verificaciones adicionales a su antigua licencia o tarjeta de identidad.

Así lo advirtieron las autoridades en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU, por su código internacional), principal punto de entrada y salida de viajeros en la Isla. La política entrará en vigor, además, en todos los aeropuertos de los Estados Unidos.

El Real ID se identifica fácilmente por su marca en la parte superior derecha, que en el caso de las emitidas en Puerto Rico es una estrella dorada, y se obtiene a través de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), de manera similar a como se obtenía la licencia tradicional.

El requisito de Real ID no se limitará a los aeropuertos, pues a partir de la fecha indicada también se exigirá para poder acceder a muchas instituciones federales, como las instalaciones militares o la corte federal. La lista de instalaciones federales que exigirán Real ID está disponible en la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

José “Joy” Martínez, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) recordó que este proceso comenzó hace mucho tiempo, desde el 2005, luego de los mortales ataques del 9-11, y ha conllevado una ardua preparación y coordinación entre todos los estados “para poder tener éxito en este proceso”.

“Real ID va a permitir que usted pueda viajar seguro, y que tengamos certeza de que quien se está montando en ese proceso para poder abordar en ese avión es la persona que dice que es”, afirmó Martínez. “Toda persona que trate de utilizar identificaciones fraudulentas, tenemos tecnología para poder detectarlos. Individuos que estén con estatus (migratorio) ilegal en Puerto Rico no van a poder viajar. Solamente van a poder viajar si ellos se quieren ir del país o de la nación por modo propio”.

El funcionario fue enfático en que “todas las identificaciones que se le han dado en los últimos años que no tengan la estrella amarilla en la parte superior derecha, no van a ser consideradas para propósitos federales o Real ID”.

Martínez aclaró que esta exigencia de Real ID es para las personas de 18 años o más. Sin embargo, recomendó que si viajan con algún menor “debe tener otro documento que identifique a esa persona en caso de una emergencia”.

Asimismo, aclaró que, si la persona no tiene Real ID, pero tiene pasaporte o alguna otra de las identificaciones que también se reconocerán como válidas, como la tarjeta de residente permanente o la identificación del Departamento de Defensa, podrá presentarlas y viajar sin contratiempos. La lista completa de identificaciones que se reconocerán como válidas está disponible en el portal del DHS.

“El pasaporte va a seguir siendo la identificación ideal para viajar. O sea, usted presenta o un Real ID, o presenta un pasaporte. Pero también podrían utilizar las identificaciones que pusimos online (en el portal del DHS)”, explicó Martínez.

El funcionario federal aclaró que, si la persona llega al aeropuerto sin una identificación Real ID, “podría presentar demoras en el proceso”.

“Vamos a tener unos procesos adicionales para poder verificar, para poder constatar. Podría tardarse, como podría no viajar. Sería el caso extremo. Entendemos que todos van a poder viajar en este proceso inicial, una vez estén sometidos a un proceso adicional, y deben venir con más tiempo al aeropuerto”, sostuvo, agregando que las filas para acceder a las áreas de abordaje no se detendrían y continuarían su proceso habitual con todos aquellos pasajeros que lleguen con identificaciones Real ID.

Si la persona está ya fuera de Puerto Rico y viajó con una identificación que no es Real ID, y va a regresar luego del 7 de mayo con esa misma identificación, el funcionario federal reiteró que, “vas a pasar por un proceso adicional que te puede demorar un poco más el abordaje en el avión, pero vas a abordar, siempre y cuando la licencia sea legal… y siempre y cuando no seas una persona que estás con un estatus migratorio ilegal o no tiene un estatus legal migratorio en Puerto Rico. No te vas a quedar. Vas a ser procesada, pero tienes que tener consciencia que el proceso va a tardar más y tienes que llegar con más tiempo al aeropuerto”.

Aclaró también que aquellas personas que sean parte de los programas PreCheck de TSA, “también van a tener que presentar un Real ID”.

En lo que respecta a pasajeros de cruceros, Martínez sostuvo que, “en estos momentos, no estamos entrando en el proceso” de exigir Real ID.

Según se dio a conocer, en Puerto Rico cerca del 81% de las personas en Puerto Rico ya tienen identificación Real ID. A nivel nacional, un 80% de los pasajeros que se están procesando en todos los aeropuertos tienen identificaciones Real ID.

Ayuda en el Cesco

Mary Fuster Romero, directora ejecutiva de la Directoría de Servicios al Conductor de los CESCO, indicó que los espacios para tramitar la identificación Real ID para mayo “están bastante llenos ya”.

“Sin embargo, aquellas personas que tenga algún viaje, o alguna situación de emergencia que tenga que salir de Puerto Rico, o hacer una visita a alguna agencia federal, estamos ayudándolos. Cierto que no vamos a poder sacarlo en 15 minutos, pero sí le estamos dando la oportunidad de que vaya, hable con el director, le notifique la situación, y lo vamos a ayudar”, indicó.

“Me presentas la evidencia del viaje, el boleto de viaje, y el CESCO va a estar lleno, pero te vamos a ayudar, siempre y cuando tengas todos los documentos al día”.

La lista de documentos para obtener la identificación Real ID, incluyen: la solicitud de renovación de licencia, acta de nacimiento o pasaporte, tarjeta de Seguro Social o documento acreditativo (como la hoja de retención de contribuciones del trabajo W-2), evidencia de dirección actual o reciente (recibo de agua, luz, celular o banco de no más de dos meses de emitido), certificado médico de menos de un año de emitido y los comprobantes de pago por $17 y $2.

Recordó que, en el caso de las personas que ya les corresponda renovar su licencia, pueden solicitar al mismo tiempo la validación de Real ID para su nueva identificación.

El proceso se puede llevar a cabo en cualquiera de los 14 CESCOs a través de la Isla, o los Centros de Servicios Integrados (CSI) de Guaynabo, Loíza, el Centro Gubernamental de Minillas o Yauco. Puedes solicitar la cita a través del sistema de CESCO Citas, a través de la aplicación móvil de CESCO Digital o a través del portal cesco.turnospr.com.

“Puedes comenzar el proceso online a través de CESCO Digital, lo validan, pero tienes que recogerla (la identificación) en el CESCO, porque es uno de los requerimientos de Real ID. El primero no te lo puedo enviar por correo. Ya después del primero, puedes renovar normal”, explicó.

Aunque las citas para mayo son escasas, la funcionaria indicó que para junio sí tienen más de 40 mil espacios de citas disponibles.

Abimael Hilerio, subdirector ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, aclaró que la nueva política que exigirá las identificaciones Real ID también se pondrá en vigor “en nuestros aeropuertos certificados, tanto en Aguadilla como en Ponce”.

Por su parte, Jorge Hernández, principal oficial ejecutivo de Aerostar, empresa operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, exhortó a todos los pasajeros en general que van a viajar a partir del 7 de mayo, a que, ante la posibilidad de que lleguen personas sin Real ID y se puedan dilatar los proceso de abordaje, acudan al aeropuerto con más tiempo de lo habitual, para evitar posibles complicaciones.

Asimismo, recomendó a quienes no tengan Real ID a que lleguen incluso con más tiempo de antelación a su vuelo, pues tendrán que pasar por esas verificaciones adicionales.