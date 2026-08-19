De los 19 embalses que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) monitorea diariamente, 16 registraron una disminución en sus niveles esta mañana, dos más que ayer, cuando 14 embalses reportaron bajas.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 19 de agosto de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.06 metros y se ubicó hoy en 37.63 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.09 metros, hasta alcanzar los 45.62 metros, según los datos de la AAA. La Plata entraría en la fase crítica de control al llegar a los 37.00 metros.

Por el momento, el gobierno no implementará un racionamiento de agua para los abonados de La Plata, que suple el servicio a más de 250,000 residentes de Bayamón, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Cataño y Dorado.

Los 16 embalses que registraron bajas fueron:

Carraízo: -0.06 metros (ajustes operacionales) La Plata: -0.09 metros (observación) Cidra: -0.01 metros (ajustes operacionales) Toa Vaca, Villalba: -0.02 metros Río Blanco, Naguabo: -0.08 metros (observación) Fajardo: -0.12 metros (observación) Carite, Gayama: -0.02 metros Patillas: -0.04 metros Guineo, Orocovis: -0.06 metros Guayabal, Juana Díaz: -0.02 metros (observación) Garzas, Adjuntas: -0.07 metros Guayo, Lares: -0.31 metros Loco, Yauco: -0.03 metros Dos Bocas, Arecibo: -0.14 metros Guajataca, Quebradillas: -0.02 metros Cerrillos, Ponce: -0.05 metros

Matrullas, en Orocovis, fue el único que se mantuvo sin cambios, mientras que Lucchetti, en Yauco, y Caonillas, en Utuado, registraron aumentos.