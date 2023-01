La verificación de antecedentes (“background check”) para establecer la veracidad de los datos provistos por un candidato a empleado se ha vuelto común entre los patronos, sobre todo después de que se desatara la pandemia del COVID-19, como una medida para atender uno de los más grandes retos del mercado laboral de hoy en día, que es el manejo y la retención de talento.

Entre los datos que se buscan conocer están si el trabajador verdaderamente completó sus estudios académicos, si laboró en los lugares que escribió en su resumé y la verdadera razón por la que cambió de empleo, confirmó Jennifer Marín, gerente general de JOBSatPR, una empresa dedicada al “background check” y al reclutamiento de trabajadores.

Según explicó, este proceso de verificación de antecedentes siempre ha existido. No obstante, dijo que, “luego de la famosa pandemia del COVID, que ha traído consigo, vamos a decir retos en el mercado, en lo que es manejo y retención de talento, los patronos han optado por añadir medidas para garantizar sus procesos. Es decir, si el reclutamiento me cuesta tanto tiempo, voy a hacerlo más confiable con un proceso de ‘background check’ para yo no tener que invertir tiempo nuevamente en reclutar”.

Especificó que estos procesos de reclutamiento son costosos, demoran tiempo e incluyen dar adiestramientos. Por ello, dijo que el patrono desea estar seguro en la determinación que se tomaría al seleccionar a un empleado versus otro.

“Ellos buscan que la inversión de tiempo, que es dinero, al contratar a una persona, pues, esté garantizada y conozcan a esa persona antes de (contratar). Es mejor invertir antes, porque el background les cuesta, las compañías contratan otra compañía para hacerlo. Prefieren hacer esta inversión inicial, a traer la persona sin hacerlo y luego, pues, se gastó un tiempo y un dinero en la nómina, adiestramiento y demás, y descubrir cosas, cuando ya la persona está adentro. Así que por eso se hace previo”, explicó.

Marín indicó que estas verificaciones no garantizan que un empleado vaya a permanecer en el cargo para satisfacer las necesidades del patrono por un largo periodo. No obstante, “sí da más visibilidad de la persona que traes a la compañía” y minimiza los riesgos durante el proceso de contratación, sostuvo.

¿Cómo se evalúa al empleado?

La mayoría de las ocasiones estas verificaciones se hacen cuando ya una persona pasó el proceso de entrevista inicial. Pero, Marín comentó que es común que industrias de manufactura y farmacéuticas realicen el proceso antes de llegar a decidir a quién entrevistarían.

El paso de hacer la verificación se da con la autorización del solicitante de la plaza de trabajo disponible. Entonces, la empresa a cargo de este proceso, como JOBSatPR, tiene accesos a bancos de datos del gobierno, universidades y otras entidades, como crediticias, para indagar en información personal. Además, llaman a los patronos mencionados por el solicitante para confirmar si laboró allí, por cuánto tiempo y la razón de la renuncia.

La experta estipuló que el 85% de los patronos en la Isla realizan el “background check”. Especialmente, mencionó a las industrias de manufactura, farmacéuticas, banca, seguros, salud, así como de consumo y distribución.

Mencionó, de hecho, que el gobierno federal es el que realiza la investigación más completa de sus trabajadores.

No todos los patronos buscan la misma información. Comentó que algunos se enfocan en antecedentes penales, confirmar sus estudios y no indagan en asuntos financieros de sus trabajadores.

“Todo depende de la profesión o el tipo de tarea que va a hacer esa persona es lo que el patrono selecciona para, entonces, investigar dentro de lo que es un ‘background’, por lo que no todas las compañías revisan lo mismo”, sostuvo.

A modo de ejemplo, mencionó que, si una persona va a ser seleccionada al puesto de chofer, el patrono desea conocer aspectos como cuántos choques ha tenido en el pasado año o cuántas infracciones de tránsito acumula. Si laboraría en asuntos financieros o de la banca, pues tomarían en consideración su situación crediticia.

“Así que siempre es importante que los candidatos conozcan o sepan, estén claros al puesto que van a aplicar, para que sepan si en efecto es algo que pudiera afectarles o no”, afirmó Marín.

Asimismo, la experta pidió a los candidatos a algún empleo a no tenerle miedo al proceso. Dijo que solo deben brindar información verídica desde que llenan la solicitud de trabajo para que no tengan problemas.

Sobre este aspecto, comentó que un 15% de los “background check” detectan errores en las solicitudes. Dijo que hay casos simples, como que se equivocaron del mes en que fueron empleados. No obstante, también se han dado con personas que dicen haber completado unos estudios académicos o que no tienen antecedentes penales, cuando no es cierto.

“Muchas veces el candidato ya sabe que le están haciendo el proceso, sabe que mintió y ellos mismo hacen ‘ghosting’ y nunca aparecen”, sostuvo.