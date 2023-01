El trabajo flexible se afianzó tanto en la pandemia, que para los boricuas es una modalidad que llegó para quedarse.

De hecho, expertos del ámbito laboral y de recursos humanos consideran que para este año 2023 se ampliará esta modalidad a tal grado que podrían resonar hasta las semanas de trabajo de cuatro días.

Lo que parece mantenerse estático en el mercado local es que los patronos prefieren medir la productividad por horas trabajadas que por tareas completadas, un aspecto que ya ha ganado terreno en otras partes del mundo.

La flexibilidad que se busca es, principalmente, mediante trabajo remoto o híbrido, que implica ir solo ciertos días a una oficina, detalló el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González.

Tener más días de vacaciones, el día de cumpleaños libre, una suscripción a un gimnasio, citas frecuentes a un sicólogo u otras concesiones ligadas al bienestar personal también está entre el renglón de beneficios que ahora están pendientes los trabajadores a la hora de aceptar un empleo o permanecer en alguno, hizo constar la consultora de recursos humanos, Nathalie Hernández.

No obstante, dicha flexibilidad “va a depender de la industria, porque no toda industria o una clasificación ocupacional es susceptible a esa flexibilidad que buscan algunos trabajadores. Por ejemplo, tal vez cuando estamos hablando de puestos médicos a nivel administrativo o a nivel gerencial o a nivel de sistema de información, recursos humanos, finanzas, contabilidad, tal vez ciertos aspectos de la abogacía, muchas otras cosas se puedan realizar de manera híbrida o remota. Hay otros aspectos que, realmente, pues no son susceptibles a trabajar remoto. Por ejemplo, los servicios presenciales, como un restaurante, pues difícilmente va a poder proveer ese tipo de flexibilidad, porque requiere de esa atención física. Lo mismo ocurre con los hoteles, por dar algunos ejemplos”, expuso el secretario del Trabajo.

Dijo que flexibilidad también implica, hoy en día, cuándo puedo tomar mis días libres o de vacaciones y con cuánta frecuencia.

“Definitivamente, eso es algo que en Puerto Rico también muchas personas están mirando al momento de seleccionar su empleo, ya sea buscar un empleo nuevo o mantenerse en el empleo actual que tiene. Son asuntos que van más allá de la compensación. Con eso no quiere decir que la compensación no es importante, porque lo es y que posiblemente siga siendo uno de los factores más importantes o el más importante al momento de una persona seleccionar su empleo. Pero, ya a finales de 2021 y durante todo el 2022, hemos visto que al momento de una persona elegir donde quiero trabajar y bajo qué condiciones, ha cambiado muchísimo esa expectativa del trabajador versus lo que había antes de la pandemia del COVID-19, antes de marzo del 2020″, relató Maldonado González.

Tendencia mundial

Estas descripciones sobre la flexibilidad en el empleo fueron provistas por el titular cuando se le pidió que comparara lo que ocurre a nivel global versus el mercado laboral boricua.

Un estudio realizado por la empresa Deel, dedicada a prestar servicios de recursos humanos en 150 países, apunta a que en el 2023 habría varias tendencias laborales. Entre estas se destaca el trabajo híbrido y remoto, el pago a través de criptomonedas, medir la productividad por objetivos específicos y no por largas jornadas de trabajo, la renuncia rápida o silenciosa de personas que no se sientan satisfecha con su empleo, días de vacaciones ilimitados, que la flexibilidad ganada permita que el trabajador pueda tener más de un empleo (“pluriempleo”) y el destaque de empleados jóvenes.

De estas, la flexibilidad de trabajo remoto o híbrido es la que se prevé que continuará haciéndose sentir en la Isla.

El secretario del Trabajo detalló que esa flexibilidad se busca no para trabajar menos, sino que “es una cuestión de poder ajustar sus horarios para atender asuntos familiares y personales, mientras que mantiene sus ingresos”.

Por su parte, la directora de ventas y mercadeo de la empresa de ubicación de empleo Caribbean Temporary Services (CTS), Glenda Burgos, hizo constar que “la flexibilidad es el nuevo salario”.

No solo se busca trabajo remoto o híbrido. Hay quienes quieren trabajar desde otro país o que no se cumpla con un horario fijo.

De hecho, la gerente de la sucursal de CTS en Santurce, Karla Rosario, hizo constar que este tipo de exigencia las exponen las personas que andan en búsqueda de empleo.

Especificó que lo que desean “tener un equilibrio entre la vida laboral, que me dé tiempo de hacer asuntos personales”.

Hernández agregó que la salud mental y el bienestar se tornaron más importante tras el encierro de la pandemia, que la estabilidad laboral.

“Ahora las compañías tenemos que pensar en soluciones creativas, donde podamos buscar qué realmente importa a ese empleado, qué valora, buscando adaptarlo a la necesidad laboral para atraerlo y retener el talento”, informó la experta, al identificar la reacción del patrono.

Hernández mencionó, a modo de ejemplo, que se han comenzado a mirar patrones que han funcionado en otros países, principalmente en Latinoamérica, para ver si funcionan en la Isla.

“Los patronos están evaluando modelos y poniéndolos a prueba”, añadió, por su parte, Rosario, al destacar que este comportamiento continuaría en este 2023.

Como reclutadores de empleados, Burgos dijo que es importante mantenerse en contacto con el patrono para exponer cuál es el tipo de persona que está disponible y conocer qué aspectos pueden ser negociables a la hora de realizar una contratación.

Expuso que se le tiene que dejar claro al posible empleado cuáles son los términos y condiciones del trabajo disponible para evitar la fuga del talento una vez es reclutado.

Impacto de la renuncia

Es que uno de los principales retos que se enfrentarán en este año es el de atraer y retener buenos empleados. Aquí es que entra cómo la llamada “renuncia rápida o silenciosa” ha impactado a Puerto Rico.

Los entrevistaron comentaron que no solo las personas han optado por renunciar de un día para otro. Dijeron que se da la modalidad de que se les contrata y nunca llegan.

El secretario del Trabajo planteó que “vemos cierta tendencia donde cada vez para nosotros es más difícil reclutar y retener el talento. Eso requiere que cada patrono haga un análisis de su compensación y de su paquete de beneficios, en general, y de su entorno laboral, en general, para poder ser cada vez más competitivo y poder atraer y retener ese talento que tanto necesita para sus operaciones”.

Aceptó que estamos en un momento en que los trabajadores si no le gusta su trabajo o no se siente a gusto renuncia. También son prestos a abrirse a nuevas oportunidades laborales en las que complazcan sus exigencias.

“Esas son cosas que no se veían antes son reflejo de cómo se está comportando el mercado laboral. El empleado tiene más control sobre qué oportunidad de trabajo que va a terminar aceptando, porque sabe que hay tanta necesidad de trabajadores”, precisó.

La gerente de la sucursal de CTS en Santurce también expuso que esta situación “responde a que hay mucha oferta en el mercado”. Pero, hizo hincapié en que no se puede generalizar a que todos los empleados tienen la misma actitud.

Se mantiene inalterado

Sin embargo, aspectos como la cantidad de días de vacaciones, la flexibilidad en la que un empleado puede tomarlas, cuáles serán sus días libres, al igual que la jornada de trabajo por horas han permanecido bajo el poder del patrono.

Pero, Hernández cree que para este 2023 se haría más factible acortar la jornada laboral a cuatro días con 10 horas diarias. Dijo que ya este tipo de jornada ya se ve en la industria de la manufactura, pero “se va a incorporar a otras industrias también como estrategia para atraer y retener nuevo talento”.

El secretario del Trabajo, por su parte, aceptó que ciertas áreas no han mostrado cambio, pues los patronos todavía se ajustan a cómo medir la productividad o el desempeño. Expuso que muchos patronos han buscado ayuda de la agencia para lograr tratar este tema y establecer políticas públicas claras.

Otro aspecto que no resuena en la Isla es el criptopago. En general, se debe a que las leyes federales no permiten pagar a un empleado con otro tipo de bien que no sea la moneda legal.

En Puerto Rico, la Ley 17 de Pago de Salarios de 1931 también expone que “todo pago de salario hecho a un obrero o empleado por el patrono mediante mercancías o en otra forma que no sea moneda legal de Estados Unidos de América, ya sea en metálico, mediante cheques, depósito directo, transferencia electrónica de fondos o créditos a una tarjeta de nómina, será nulo”.

Por tales razones mencionadas, el titular indicó que ese pago con criptomonedas son cosas que se tendrían que ver “de cara al futuro” y no para este año 2023.

Otro aspecto que se puede ver como una diferencia a lo que ocurre en el mercado global es en el hecho de que cada vez son más los jóvenes quienes ocupan el entorno laboral. En general, los entrevistados expusieron que hay diversidad generacional en el mercado boricua.

Lo que sí se ha percibido es un aumento en el grado de preparación de los candidatos. Rosario dijo que luego de la pandemia, cada vez son más las personas que buscan empleo con maestrías o carreras cortas.

Expuso que, ante la necesidad de trabajadores, los patronos han mirado a este aspecto con prioridad, aun cuando no cuenten con experiencia previa.

“Se les está dando la oportunidad. Ese recurso de la educación se les valora”, indicó.

Por último, el pluriempleo se ha visto en la Isla reflejado bajo la modalidad de personas que trabajan por cuenta propia. Según el secretario del secretario del Trabajo, hay quienes pudiesen mantener su empleo en lo que desarrollan su propio negocio, aquellos que optan por ofrecer su servicio en el tiempo libre o, simplemente, personas que cuentan con múltiples clientes siendo su propio patrono.

Indicó que de 140,000 cuentapropistas que había previo a la pandemia, ya han aumentado a unos 200,000. Expuso que la mayoría de los que optan por ser sus propios jefes son jóvenes.

“O sea, las generaciones más jóvenes tal vez son las que más pendientes a este tipo de flexibilidad y esta nueva tendencia que no muere en el 2023″, afirmó Maldonado González.