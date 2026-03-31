Las escuelas públicas registraron su mayor avance académico de los últimos años, según reveló el más reciente informe del índice de desempeño escolar ABRE Tu Escuela 2025, que desarrolla la organización ABRE Puerto Rico, un acontecimiento que fue celebrado por el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, como una muestra de que “lo que está ocurriendo en el sistema está dando resultados”.

De acuerdo con el informe, los datos reflejan que la proficiencia general mejoró por 10 puntos porcentuales, de 35% que se había registrado en el 2024, a 45% en el 2025.

El 45% de proficiencia general representa el nivel más alto registrado en los últimos años y, por primera vez, supera los niveles que había antes de la pandemia.

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Pero no es todo. El informe también revela que hubo mejoría en todas las materias evaluadas en todos los niveles educativos, en todas las regiones educativas y en todos los tipos de escuelas.

“Hoy presentamos datos que cambian la conversación sobre la educación en Puerto Rico. El análisis de ABRE Tu Escuela 2025 confirma un avance real, medible y significativo en el desempeño académico de nuestros estudiantes”, afirmó Abimael Padilla, subdirector ejecutivo de ABRE Puerto Rico, mientras presentaba las cifras principales del informe, destacando que, “en un solo año, la proficiencia general aumentó 10 puntos”.

En términos de materias, detalló, Español y Ciencias tuvieron los índices más altos, con 51% de proficiencia. Matemáticas tuvo un avance notable y alcanzó 43%, e Inglés creció en 9 puntos para colocarse en 39%.

Entre los niveles educativos, en el nivel elemental la proficiencia subió a 54.6%, muy por encima de las cifras prepandemia. En el nivel intermedio, llegó a 41%, y en el superior, se colocó en 35.2%, acercándose a los niveles prepandemia.

En lo que respecta a las regiones educativas, Caguas fue la más sobresaliente, con una proficiencia general de 56%, que representa 12 puntos de aumento en comparación con 2019, última vez que se tomaron las pruebas estandarizadas prepandemia. La región de Arecibo marcó 48%, Ponce y Mayagüez registraron 46%, Bayamón y Humacao llegaron a 42%, y San Juan terminó con 37%.

Entre los tipos de escuelas, las especializadas lideraron con una proficiencia de 61.35%, las de educación especial registraron 47.49%, las escuelas regulares marcaron 45.9%, las escuelas alianza tuvieron 45.06%, las escuelas Montessori quedaron con 40.57% y las escuelas vocacionales registraron 33.40%

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“Esto no es un cambio, es una tendencia”, aseveró Padilla. “Los datos muestran que sí se puede avanzar. Ahora el reto está en mantenernos, sostenernos y que siga la tendencia avanzando en los próximos años”.

Ángel Sierra, director ejecutivo de ABRE Puerto Rico, repasó que, para el 2019, la proficiencia académica fue de 39%, y luego de la pandemia registró una caída, “y nos hemos ido recuperando hasta que por primera vez desde la pandemia logramos sobrepasar los niveles que teníamos”.

Sierra agregó que, al tratarse de una “tendencia de progreso… la apuesta es a que este año, que se van a tomar ya las pruebas muy pronto, podamos ver también esa mejora”.

Por su parte, el secretario de Educación se hizo eco de la celebración del marcado avance académico que reportaron las escuelas públicas en apenas un año, algo que superó todas las expectativas y predicciones, y sostuvo que es resultado de las transformaciones que tuvieron que emprender a partir de 2021, a través de “un plan de recuperación académica” que contó con la participación de toda la comunidad escolar y que “impactó al estudiantado de distintas formas”, incluyendo infraestructura, materiales, tecnología y personal adicional en las escuelas.

“Igualmente, estos números son reflejo de lo que nuestros maestros están realizando en las salas de clases. Y hemos visto buenos resultados”, afirmó Ramos Parés.

No obstante, el secretario reconoció que “no estamos donde queremos estar y yo creo que eso hay reconocerlo”, y aseguró que, “como sistema educativo, yo creo que todavía nosotros podemos dar más”.

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En la distribución de las notas a las escuelas, de las 1,087 evaluadas, solamente 245 obtuvieron calificaciones sobresalientes de A o B, y todavía persiste una cantidad considerable de escuelas con calificaciones de D y F. Además, la cifra de proficiencia de 45% aún es baja.

Sin embargo, Ramos Parés insistió en que, en lugar de ver un número que está por debajo del 50% y supondría una F, “yo lo enmarco en que han venido de atrás, han venido literalmente del piso, vienen creciendo, paulatinamente y a pasos grandes”.

El secretario detalló que la aspiración es lograr un crecimiento de proficiencia de, al menos, 3% por año, para crecer en un total de 15% al cabo de los cinco años del “plan estratégico” en el que trabajan, y llegar hasta 60%.

Ramos Parés sostuvo que, más allá de la comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos, no teme ir más lejos y buscar compararse con otras naciones, incluyendo aquellas que se consideran con mejor aprovechamiento académico, e incluso ofrecer las pruebas internacionales PISA en la Isla, algo que, aseguró, “estamos coordinando, para que Puerto Rico pueda ser parte”.

Para más información sobre el informe ABRE Tu Escuela 2025, puede visitar https://www.abretuescuela.org.