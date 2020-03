Un integrante del task force de la gobernadora Wanda Vázquez anticipó que podrían recomendar medidas más estrictas sobre la ciudadanía para contrarestar que todavía hay muchos ciudadanos que, en su opinión, están tomando livianamente los reclamos de mantener el distanciamiento social como medida para frenar la la pandemia del coronavirus.

En entrevista en Radio Isla 1320, el doctor Juan Salgado enfatizó que por cada caso confirmado se cree que pueden haber entre 5 a10 personas enfermas que no han sido confirmados

“Podría haber un maximo de 1,700 a 2,000 positivos que están caminando por ahí, contaminando a los demás sin saberlo... un 80% (de los que están enfermo) está en la calle, ese es el motor que está acelerando esto por ahi”, expresó Salgado en la entrevista radial.

Hoy entró en vigor una nueva orden ejecutiva de la gobernadora, que liberaliza ciertas profesiones y comercios, endurece las autorizaciones de tránsito y extiende el toque de queda hasta el 12 de abril.

El Departamento de Salud registró hoy temprano dos nuevas muertes por coronavirus, elevando la cifra a ocho. Mientras el número de contagios aumentó en 24 horas de 174 a 239.

Salgado no quiso anticipar si el toque de queda sería extendido, pero adelantó que podrían recomendar a la gobernadora medidas más estrictas.

"Si sigue subiendo (los casos positivos), que no tenemos control, pudiera ser que se extendiera más (el toque de queda) y que fuéramos más estrictos con lock down. Donde yo vivo, salgo para la reunuión del task force, veo como 20 personas caminando y no están mirando... Hay un por ciento de la población que lo está tomando de la manera liviana todavía y no lo están tomando en serio», sostuvo Salgado.

Asimismo, Salgado dijo que lo que se ha hecho hasta ahora ha impedido que haya un alza mayor de casos. “El distanciamiento social está halando a que se mantenga la curva y el registro de positivos no sea mayor”, añadió.

Pero esos que están tomando el asunto livianamente, si no toman medidas, pueden conllevar a una “consecuencia puede ser nefasta”, advirtió.

No precisó a qué se refería con nefasta más allá de aclarar que al momento no se va a dar “el peor de los escenarios”: “El modelo que tenemos, en el ‘worst case scenario', el mas malo, puede ser de 16,000 a 20,000 muertos, pero gracias a que la gobernadora hizo el lockdown a tiempo hemos podido frenar el modelo”.