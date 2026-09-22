El embalse La Plata, uno de los principales abastos de agua para la zona metropolitana, alcanzó este martes los 44.72 metros, de acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

El nivel representa un aumento de 0.02 metros durante las últimas 24 horas.

La Plata se mantiene cerca del límite que separa los niveles de ajustes y seguridad.

Niveles de los embalses del martes 22 de septiembre de 2026. ( Captura )

Mientras, el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, registró una disminución de 0.04 metros y se ubicó en 38.50 metros.

Carraízo se encuentra en el nivel de seguridad.

Ambos embalses lograron aumentar sus niveles tras las recientes lluvias de la semana pasada debido al paso de una onda tropical.

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El informe de la AAA, actualizado a las 5:00 a.m. de este martes, 22 de septiembre, también muestra cambios en otros embalses.

Entre los que registraron aumentos figuran Carite (+0.01), Guayabal (+0.13), Loco (+0.01) y Dos Bocas (+0.33).

Por otro lado Toa Vaca (-0.01), Río Blanco (-0.01), Garzas (-0.04), Guayo (-0.01), Cerrillos (-0.03) y otros embalses presentaron disminuciones.

La AAA actualiza diariamente los niveles de sus embalses para dar seguimiento a la disponibilidad de agua y a las condiciones de cada sistema.