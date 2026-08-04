Ahorrar agua en el hogar no sólo es importante para alivianar el bolsillo, sino para contribuir a la conservación de los recursos naturales y más en estos tiempos de sequía, cuando el preciado líquido no está disponible en todos los hogares.

A continuación, conoce varias acciones que puedes realizar en tu hogar para contribuir a no desperdiciar agua.

Seguramente conoces a alguien que ha empleado alguna de estas estrategias para ahorrar agua durante la temporada seca:

Aditamentos: Instala aireadores en todos los grifos de la casa (cabezal de la ducha, lavamanos, fregadero y manguera) y podrás vigilar y controlar el consumo de agua de cada miembro de tu hogar.

Los encuentras en ferreterías y son de fácil instalación. La cajita te indicará los galones por minuto que utilizarás en cada espacio.

En el baño: Dúchate en menos de cinco minutos. Una ducha abierta durante 10 minutos gasta hasta 26 galones de agua. También puedes instalar un cabezal de ducha de flujo reducido para bañarte.

Cierra la pluma al cepillarte los dientes o afeitarte y ahorra hasta cuatro galones por minuto.

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Si tu inodoro es de antes de 1980, coloca un galón plástico lleno de agua dentro del tanque para controlar el agua usada por descargue.

En el patio: Usa una escoba en lugar de la manguera para limpiar la marquesina o acera y ahorra hasta 80 galones de agua.

Dirige los desagües del techo a los árboles o recoge esa agua para regar las plantas.

Riega el jardín en las mañanas, cuando las temperaturas son más bajas y los vientos más livianos.

Cuando laves: Trata de incluir tandas completas de ropa, pues cada ciclo consume de 32 a 50 galones de agua.

Usa el agua que bota la lavadora en el ciclo de lavado para mapear o para limpiar la marquesina, y la del enjuague para quitar el jabón.

Es una manera útil de reutilizar el recurso, ya que una lavadora puede consumir hasta 14% del agua que se utiliza en un hogar.

Más limpieza en el hogar: Limita el lavado del carro y utiliza un cubo con jabón para estos fines y la manguera con pistero para enjuagarlo.

Al cambiar el agua de la pecera, usa la anterior para regar plantas. Es agua rica en nitrógeno y fósforo, que provee un fertilizante eficiente y gratuito.

En la cocina: Al fregar, usa poco detergente y abre la pluma para enjuague. Descongela la comida en la nevera. Se desperdician casi tres galones de agua por minuto con la pluma totalmente abierta.

Usa el mismo vaso durante el día para que ahorres agua en el fregado.

Otros detalles: Verifica las llaves de paso y arréglalas.

De igual forma, está pendiente a cualquier escape de agua por la parte de atrás del inodoro, dentro de gabinetes de la cocina, el lavamanos del baño y calentador de tanque.

1. Cierra la llave de paso del inodoro. (Archivo)

Si usted puede buscar agua, bien. Si puede comprarla, bien. Si no, pida ayuda. Hay que pedir ayuda. No se sienta avergonzado, porque todos estamos pasando por este proceso”