El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas entre el domingo y el lunes, especialmente en el interior y oeste de Puerto Rico.

Puerto Rico tendrá este sábado una jornada marcada por el calor, la presencia de polvo del Sahara y una actividad de lluvia bastante limitada, pero las condiciones comenzarán a cambiar a partir del domingo, cuando se espera que aumente la humedad y haya mejores oportunidades para aguaceros.

Según el SNM en San Juan, una capa de aire sahariano continuará dominando la región durante buena parte del sábado, provocando cielos brumosos, visibilidad reducida y deterioro en la calidad del aire. El organismo indicó que las concentraciones de polvo serán de moderadas a altas y que estas condiciones persistirán hasta esta noche.

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¿Cuándo llegarán las lluvias?

Durante el sábado, las probabilidades de lluvia serán limitadas. El SNM anticipa principalmente condiciones tranquilas, aunque podrían registrarse aguaceros aislados en el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, particularmente durante el día.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno, combinado con las brisas marítimas y los efectos locales, podría generar aguaceros aislados sobre sectores del interior y suroeste de Puerto Rico.

El cambio más notable se espera desde el domingo en la mañana, cuando la capa de aire sahariano comience a salir de la región. Con el incremento de humedad, las condiciones serán más favorables para el desarrollo de aguaceros.

Para el domingo en la mañana, aumentarán las posibilidades de aguaceros pasajeros sobre el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Luego, durante la tarde, se anticipan aguaceros más dispersos y tronadas aisladas en el interior y oeste de Puerto Rico, con actividad que podría extenderse hacia sectores del área metropolitana y zonas a sotavento de las montañas.

El lunes podría llover más

El panorama se torna aún más húmedo el lunes, cuando se espera que aumente la humedad disponible en la región.

El SNM pronostica aguaceros pasajeros sobre el este y sureste de Puerto Rico, además de actividad sobre las aguas del Caribe. En horas de la tarde, podrían desarrollarse aguaceros dispersos y tronadas aisladas en el interior y oeste, extendiéndose hacia el noroeste y otras áreas.

Ese día también aumenta el riesgo de inundaciones, particularmente en zonas urbanas, áreas con drenaje deficiente y pequeños ríos y quebradas, debido a que los aguaceros podrían desplazarse más lentamente.

Aunque aumentarán las lluvias, el calor continuará siendo un factor importante durante los próximos días. El SNM advierte que las temperaturas y los índices de calor podrían mantenerse elevados, especialmente en sectores que reciban poca lluvia.