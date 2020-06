Ningún doctor se encuentra hospitalizado en estos momentos por causa del coronavirus Covid-19, aunque hay cinco que están en cuarentena y una decena a la espera de resultados de pruebas.

Según informó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, afortunadamente en estos momentos no hay ningún doctor cuyo estado de salud esté amenazado por el peligroso coronavirus.

“Hasta ahora hemos tenido 30 positivos (de doctores). La mayoría se curaron, hay cinco en cuarentena y como 10 esperando resultados. Todos los demás están ya de alta. No hay nadie hospitalizado. El último fallecimiento fue el Viernes Santo (10 de abril).”, comentó Ramos sobre el impacto directo del virus sobre los galenos en la Isla.

Por otro lado, el doctor comentó que no se ha observado una situación de aumento de hospitalizaciones por Covid-19 entre la población en general.

En cambio, dijo, “ha ido en aumento (la cantidad de) los pacientes adultos no Covid, entiéndase pacientes con enfermedades crónicas y estudios diagnósticos”.

Explicó que el porciento de utilización de hospitales por pacientes adultos ha ido aumentando a 52%, 54% y hasta 58%. Comoquiera, se trata de cifras bajas comparadas con las que había antes de la pandemia del Covid-19, que “usualmente está en 70% a 80%”.

Pero para el doctor Ramos sí es preocupante el bajo porciento de pacientes de pediatría en los hospitales.

“En pediatría está escocota’o (el uso de hospitales) está en 22%, 24%, 25%. Está bajito, bajito. Y eso nos preocupa, porque en esta época hay asmático con problemas con el polvo del Sahara.

El doctor Ramos insistió en que la gente no debe desatender sus cuidados médicos, porque eso podría tener consecuencias negativas para su salud y bienestar, en particular en las personas con padecimientos crónicos.

“Usted tiene que comunicarse con su médico. No puede estar sintiéndose mal y no hacer nada. Tiene que hablar con su médico y escuchar las recomendaciones que le dé. Lo que usted necesite el médico le va a dar las instrucciones, de quedarse en su casa, o si necesita una visita presencial, o si puede ser telemedicina, o si tiene que ir al hospital”, insistió Ramos.

Por otro lado, el doctor abordó un tema que ha surgido recientemente, que son los cargos asociados al encarecimiento de los servicios por las medidas de precaución, higiene y sanidad exigidas para combatir el virus, o lo que comúnmente se conoce como “Covid fee”, y afirmó que tal cargo no existe entre los médicos.

“Para empezar, los médicos no cobran ‘Covid fee’. El contrato de los médicos prohíbe hacer esos cobros adicionales”, aseguró Ramos.

En cambio, explicó, “el modelo de los dentistas es distinto al de los médicos y algunos están cobrando un ‘Covid fee’. Pero no me quejo por eso porque ha habido un aumento dramático en los costos”.

“Los dentistas tiene un sistema diferente, porque muchos de sus servicios no los cubren los planes médicos. Pero el dentista informa que existe ese cargo adicional, no es algo oculto. Están siendo honestos”, abundó Ramos. “Sabemos que todo, excepto la gasolina, todo lo demás ha aumentado de precio, y eso son ‘Covid fee’, lo que pasa que no te lo dicen. Al menos en este caso (de los dentistas) te lo ponen, pero es honesto y te lo están diciendo”.

En cualquier caso, afirmó el doctor Ramos, toda esa situación podría evitarse si el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros le impusiera a las aseguradoras cubrir el costo de esos aumentos asociados al Covid-19, ya que esas empresas han seguido recibiendo dinero de manera habitual como si todos los servicios médicos se hubiesen mantenido al ritmo que lo hacían antes de la pandemia.

“Las aseguradoras, no solo en esta emergencia, sino en todas, han seguido recibiendo, todos los días 1 de cada mes el ‘capitation’ completo como si la facturación fuera normal al 100%, cuando ha caído al 60% y al 70%, y no hay razón para que no cubran esos gastos adicionales”, afirmó el doctor Ramos, agregando que el comisionado de seguros tiene la autoridad para imponer a las aseguradoras que cubran esos costos.

El “capitation”, explicó Ramos, es la cantidad de dinero que depositan la Administración de Seguros de Salud (ASES) para el plan de salud del gobierno, Vital, y CMS (Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, en inglés) para los planes “advantage”.