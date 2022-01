A solo días de que estudiantes reanuden las clases presenciales, el Departamento de Salud actualizó las guías para las escuelas públicas y privadas para atemperarse a la emergencia salubrista actual, por la propagación del COVID-19.

Uno de los cambios es que no se permitirá el uso de mascarillas de tela. De la única manera que se pueden usar es si están cubriendo una mascarilla quirúrgica.

“Este cambio se debe a que, con el surgimiento de nuevas variantes como Ómicron, provee mayor protección”, explicó la agencia.

Además, se indicó que habrá dos estrategias de pruebas. La primera es a través de un proyecto que involucra los laboratorios clínicos alrededor de la isla y las escuelas K-12, públicas y privadas, con la intención de aumentar la accesibilidad a las pruebas del sistema de investigación epidemiológica, además de continuar con la estrategia de cernimiento de pruebas aleatorias. Para esto cada miembro de la comunidad escolar debe haber entregado el documento de consentimiento informado en o antes del 24 de enero de 2022.

PUBLICIDAD

En cuanto a la vacunación, todo menor entre cinco a 11 años que no haya comenzado el ciclo de vacunación contra el coronavirus no será aceptado en las escuelas para tomar clases presenciales, a menos que no muestre una excusa médica o religiosa.

Por otro lado, se requerirá la dosis de refuerzo al personal docente, no docente y contratistas y la dosis de refuerzo como requisito para asistir de forma presencial para estudiantes de 12 años o más.

La Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten (K) a Grado 12 provee otras recomendaciones como: incluir en la planificación escolar el uso de horarios de entradas, salidas o almuerzos escalonados y rotativos; dividir los grupos en A y B para asegurar el distanciamiento físico; y el consumo de alimentos para llevar. Además, se enfatiza que los maestros realicen la rotación durante los cambios entre clases y no los estudiantes y mejorar la ventilación en los salones de clases asegurando la entrada de aire fresco.

“La nueva guía enfatiza el uso de mascarilla, distanciamiento e higiene, espacios que garanticen ventilación apropiada y desinfección siguen siendo básicos en la lucha contra el COVID-19. De manera paralela, seguimos robusteciendo las medidas de vigilancia. Continuaremos con el uso de pruebas para la identificación temprana de casos, conglomerados y brotes del COVID-19 y nuevas definiciones para establecer las medidas de cuarentenas”, destacó la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán.

“El sistema de vigilancia de las escuelas fue probado exitosamente durante el primer semestre del año escolar 2021-2022. A través de estas guías hemos reforzado aún más las medidas a tono con la información más reciente relacionada al COVID-19. Las recomendaciones realizadas le darán a la comunidad escolar la paz necesaria para un semestre escolar seguro para nuestros niños”, sostuvo el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Alumnos comenzarán el segundo semestre del año escolar 2020-2021 el próximo lunes, 24 de enero.