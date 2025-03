No solo en Rincón hay polémica por el corte de árboles.

Vecinos y comerciantes del barrio Almirante Norte, en Vega Baja, denunciaron una alegada tala indiscriminada de decenas de árboles y una construcción de estructuras que consideran ilegales en un predio municipal donde, según aseguran, había un bosque y un parque pasivo, en la carretera PR-160, esquina calle Caribe, al tiempo que le exigieron al alcalde de ese municipio, Marcos Cruz Molina, que detenga inmediatamente los trabajos en esa zona.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, el grupo de ciudadanos solicitó una investigación de las autoridades por entender que se trata de un crimen ambiental y un proyecto que no cuenta con los documentos necesarios para su autorización.

“La intervención del espacio inició hace dos semanas con la tala indiscriminada de decenas de árboles y ha continuado la última semana con la construcción desordenada de estructuras en un predio público. Aquí no hay rótulo, no hay permisos, no se ha hecho consulta de ubicación y tampoco hay un estudio de tránsito, ni endoso de las agencias como Carreteras, Acueductos, LUMA, Recursos Naturales”, explicó la portavoz de los comerciantes Cecille Blondet.

La también abogada señaló que entregaron a la mano en las oficinas municipales la declaración escrita en la que solicitaron al alcalde Cruz Molina que — como titular del predio y con carácter de urgencia— detenga estas actividades.

En la comunicación se advirtió que, de no atenderse la situación en un plazo de 48 horas, se tomará acción legal mediante un recurso extraordinario, según provee la Ley 161.

“La situación no es aceptable y requiere acción inmediata y urgente de las autoridades, pues además de que representa un daño inminente para nuestra actividad comercial, también es un problema para el libre flujo del tránsito que discurre por una vía principal y de acceso al expreso. Es una afrenta al espacio urbano y ambiente; y constituye un uso no permitido según la clasificación del predio. Aquí hay violación a la Ley 161 de 2009, a la Ley 416 de 2004, y al Reglamento Conjunto de 2023, por mencionar algunas”, sostuvo en declaraciones escritas.

Blondet representa a la estación de servicio de gasolina Gulf “Salida 35, Inc”., que opera en esa zona desde 2007, junto a otros comercios que incluyen varios restaurantes de comida rápida, entre otras operaciones comerciales y que, según se indicó, generan más de 60 empleos directos y decenas más indirectos, que aportan casi $200,000 anualmente al municipio de Vega Baja en patentes, ivu municipal, propiedad mueble y propiedad inmueble. En suma, estos comerciantes generan una actividad comercial que sobrepasa los $17 millones anuales. Se especificó.

La portavoz dijo que “Salida 35, Inc.”, es un proyecto comercial que se ha desarrollado en Vega Baja a lo largo de casi dos décadas.

“Estamos muy preocupados por la actividad que vemos se está llevando a cabo al margen de la ley en un predio municipal, y es por esa razón que estamos llamando la atención y solicitando la intervención inmediata del alcalde Cruz Molina y de las autoridades para atender la situación que sigue escalando día tras día a la vista de todos”, puntualizó Blondet.

Reacciona el alcalde

El primer ejecutivo municipal, por su parte, aseguró que el proyecto sí cuenta con autorización para su desarrollo en el lugar.

“Una de las comerciantes exigió que se detenga la construcción de estas estructuras o se radicará una demanda ante el tribunal. El Municipio sí tiene el permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, sostuvo Cruz Molina mediante comunicado de prensa.

El alcalde asegura que visitó hoy, miércoles, el lugar para dialogar con los vecinos y compartió con los presentes copia del documento.

El permiso, del cual compartió también con la prensa, especifica que se autoriza el corte y remoción de cinco árboles Tulipán africano y que, como parte del plan de mitigación, deberán sembrarse cinco árboles de Úcar.

El permiso, que fue expedido en el mes de febrero del 2025, tendrá una vigencia de un año.

El reclamo se produce en momentos en el municipio de Rincón un grupo de residentes lleva semanas de protestas y manifestaciones en oposición a la construcción de un paseo peatonal y ciclista que desarrolla allí la Autoridad de Carreteras.

Vecinos y ambientalistas reclaman que parte de la construcción incluye la tala indiscriminada de árboles por parte de la empresa contratada, lo que ha provocado airados encontronazos con las autoridades.

De igual forma, se oponen a la construcción de un muro que se desarrollaría en la zona marítimo terrestre de la reserva Tres Palmas.