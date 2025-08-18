El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó en la mañana del lunes que una onda tropical localizada al este del Atlántico podría convertirse en depresión tropical esta semana.

Hoy, el sistema de aguaceros y tronadas desorganizadas se mueve hacia el oeste-noroeste a unas 20 millas por hora y, de mantener su trayectoria, podría acercarse a las Antillas Menores el viernes.

Se espera que la humedad aumente significativamente durante el fin de semana, lo que elevaría la probabilidad de lluvias en Puerto Rico. ( NHC/NOAA )

Aunque la probabilidad de formación en las próximas 48 horas es baja, cerca de un 0%, el Centro Nacional de Huracanes mantiene en un 50% la posibilidad de que el disturbio se desarrolle en los próximos siete días.

PUBLICIDAD

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que los modelos globales sugieren que el sistema podría acercarse al Caribe entre el viernes en la noche y el sábado, aunque la trayectoria y el tiempo de llegada aún varían.

No obstante, se espera que la humedad aumente significativamente durante el fin de semana, lo que incrementaría la probabilidad de lluvias en Puerto Rico.

“Residentes y visitantes deben continuar vigilando el desarrollo de este sistema y mantenerse atentos a las más recientes actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes”, exhortó el Servicio Nacional de Meteorología.

Pronóstico del huracán Erin emitido a las 5:00 de la mañana de este lunes. ( NHC/NOAA )

Por otro lado, el huracán Erin se mantiene esta mañana como un sistema de categoría 4, ubicado a unas 115 millas al norte-noreste de la isla Grand Turk, con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora.

En Puerto Rico, hoy se esperan aguaceros y tronadas asociadas a sus efectos indirectos, mientras el sistema continúa alejándose de la región.